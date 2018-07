“Mamma Mia!”: El beso en la boca de Meryl Streep y Cher

Dos divas celebran así su reunión

Foto: Stuart C. Wilson / Getty Images for Universal Pictures

La premier en Londres de “Mamma Mia! Here we go again” reunió a dos de las mayores divas de la cultura pop en los Estados Unidos: Meryl Streep y Cher.

Diez años después del estreno del musical que rinde homenaje a la banda ABBA, la multiganadora del premio Óscar regresa a la historia acompañada de la intérprete de “Believe” de 72 años.

Aunque su sola presencia iluminó la alfombra roja del Eventim Apollo en la capital inglesa, hubo un momento que acaparó la atención.

Meryl Streep y Cher sellaron su regreso al cine con un cariñoso beso en la boca que ha acaparado los titulares alrededor del mundo.

“¡OMG, y ahora qué pasó!”, “No sean depravadas”, “Es un beso inocente, no se espanten”, escribieron varios fans en la publicación de la imagen que hizo en Instagram El Gordo y La Flaca.

Cher participará en la cinta como la madre de Donna, quien en su faceta adulta interpreta Meryl Streep. De joven el papel es de Lily James.