NYPD de ultimátum al Departamento de Justicia sobre caso de Eric Garner

A cuatro años de su muerte, la Policía pone fecha para iniciar una investigación interna contra los oficiales involucrados

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó en una carta al Departamento de Justicia federal que iniciará un proceso interno contra los oficiales involucrados en la muerte del afroamericano Eric Garner en 2014, suceso que generó masivas protestas en esta ciudad.

En dicha carta, la Uniformada advierte que si al próximo 31 de agosto el Departamento de Justicia no le ha informado si presentará cargos criminales contra los agentes, no retrasará más tiempo el iniciar un proceso disciplinario contra los involucrados.

La acción surge al cumplirse este martes cuatro años de la muerte de Garner, enfermo de asma, quien perdió la vida cuando el agente Daniel Pantaleo le aplicó una llave de estrangulamiento, que está prohibida, mientras él gritaba que no podía respirar.

Agentes intentaban arrestar a Garner, que tenía seis hijos, por vender tabaco ilegalmente en una calle de Staten Island. La acción policial fue grabada en vídeo por un transeúnte.

“Comprensiblemente, la impaciencia de miembros del público en general y de la familia Garner en particular ha crecido con el hecho de que la Policía no ha procedido con nuestro proceso disciplinario y tienen dificultad para entender la decisión de postergarlo a una investigación criminal federal que parece no tener fin”, indica la misiva.

El proceso disciplinario sería contra Pantaleo, contra quien un jurado decidió en diciembre del 2014 no presentar cargos por la muerte de Garner, después de varias semanas de consulta, lo que también provocó de inmediato protestas de neoyorquinos.

Durante las manifestaciones se coreaba “No puedo respirar”, que repitió Garner cuando era detenido.

La Policía tomó acción disciplinaria contra la sargento Kizzy Adonis por fallar en supervisar adecuadamente a los oficiales a su cargo y lo hizo porque hay un límite de tiempo para tomar dicha acción.

Pantaleo realiza trabajo administrativo desde la muerte de Garner y su abogado rechazó hacer cometarios sobre la decisión del Departamento de Policía.

Esaw Snipes, viuda de Garner, dijo que espera que esta decisión de la Policía signifique que está cerca el fin de este caso, que ha sido “emocionalmente agotador”, experiencia que ha incluido la muerte el año pasado de su hija Erica Garner, que protestaba activamente por la muerte de su padre.