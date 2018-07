Comisionado O’Neill: “video de muerte de Junior es de lo peor que he visto en mi vida”

"Si no ha visto ese video, debería verlo", afirmó el jefe de NYPD

El jefe de la policía de NYC, comisionado James O’Neill, afirmó que el video del asesinato de Lesandro Guzman-Feliz a machetazos “probablemente sea una de las peores cosas que haya visto”.

“Si no ha visto ese video, debería verlo”, dijo O’Neill ayer en Baruch College, en un evento no relacionado con el caso, según New York Post.

Guzmán-Feliz, de 15 años, fue apuñalado en el cuello la noche del 20 de junio, frente a una bodega a lo largo de E. 183rd Street y Bathgate Avenue, en El Bronx.

Al final el video muestra a Guzmán-Feliz sangrante parado en la esquina, apuntando a su boca y gritando a sus atacantes, antes de correr por la calle hacia el Hospital St. Barnabas, donde luego lo declararon muerto.

Los comentarios de O’Neill coincidieron con la llegada a Nueva York de Luis Cabrarasantos (25), el 12do detenido por el caso, arrestado en Connecticut la semana pasada y acusado por cargos que incluyen asesinato, posesión criminal de un arma y asalto de pandillas.

Según NYPD, gracias a los múltiples datos del público se supo de este 12do sospechoso, quien pudiera ser el último de los detenidos de la banda “Los Trinitarios”.

“No estamos buscando a nadie adicional, pero eso pudiera cambiar”, declaró la semana pasada el jefe de detectives William Aubry.