VIDEO: Conductor de Uber orina en auto mientras conduce en Manhattan

La desagradable escena la presenció una pasajera quien realizó un video con su teléfono celular

Un conductor de Uber se metió en problemas, luego que no pudo aguantar las ganas y, sin importar que llevaba pasajeros en su auto, orinó en una botella mientras conducía por la calle 80 con la Quinta avenida, en Manhattan.

La desagradable escena fue captada en video por una atónita usuaria del transporte, quien no podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos.

La chef Raichelle Carte contó que el pasado lunes por la noche tomó el Uber pool en ‘Midtown’ en el cual ya habían otros dos pasajeros.

Luego de recorrer varias calles, y cuando se bajó esa pareja, la mujer se percató que el vehículo no se movía y al quitarse uno de sus audífonos escuchó el sonido que hacía el conductor orinando en la botella.

“Yo tengo hermanos, y fui criada con hombres, y eso he visto hacerlo antes. Yo sabía lo que estaba pasando”, dijo la pasajera a Gothamist.

Lugo que Carter se quejara con el conductor comenzó a grabar el video con su teléfono celular. “Me dijo sencillamente que tenía que orinar. ‘He estado manejando por una hora y media y no me he podido parar…que quieres que haga’, me dijo el hombre”.

Como consecuencia de la queja que la pasajera hizo a Uber, el chofer fue retirado de la compañía. “Esto es completamente inapropiado y una clara violación a las reglas de nuestra comunidad. El acceso a nuestra app por parte del conductor fue bloqueado”, indicó un vocero.

Hace poco menos de un mes otro conductor de Uber también se vio envuelto en una controversia, que igualmente involucró a mujeres e involucró un video que se hizo viral en las redes sociales. En esa oportunidad, el hombre bajó de su vehículo repentinamente a una pareja de lesbianas luego que se dieron un beso de ‘piquito’ en el asiento trasero. En medio de la discusión por la acción del conductor una de las pasajeras realizó el video con su teléfono.