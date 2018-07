¿Cuáles son los autobuses más lentos de Nueva York?

La velocidad promedio de los buses locales fue de apenas 6.7 mph (10 kph)

“Ir en un autobús puede ser como estar en un cortejo fúnebre, donde estás esperando en una caravana lenta”, afirmó Gene Russianoff, del grupo de defensa de usarios Straphangers. “Es enloquecedor”.

El número de usuarios de autobuses comenzó su declive actual en 2014, según el último informe de la Autoridad de Transporte de la ciudad (MTA).

Con cada vez más personas tomando autos y bicicletas para evitar el deteriorado Metro neoyorquino, el tráfico se ha incrementado, dañando aún más el irregular servicio que ofrecen los autobuses públicos de MTA.

La velocidad promedio de los autobuses locales fue de 6.7 millas por hora (10 kph), el equivalente a llegar en la posición 12 mil en el maratón de Nueva York, comparó Mary Buchanan, investigadora asociada de TransitCenter.

A nivel particular, el bus M42, que atraviesa Midtown en Manhattan, es el más lento de todos. Con una velocidad promedio de apenas 3.2 mph se llevó el premio “Pokey”, según un análisis de Straphangers Campaign y TransitCenter, citado por New York Post. En comparación, un pollo puede correr hasta 9 mph.

El premio “Schleppie” al autobús menos confiable fue para el B12, basado en cuántas veces las unidades se demoran o llegan dos o tres a la vez, lo que significa que no están cumpliendo el cronograma. Esa ruta va desde Lefferts Gardens hasta East New York en Brooklyn y mueve a más de 15 mil neoyorquinos diariamente. Alrededor de 21% de los B12 llegan enfilados.

Los premios deshonrosos se determinaron utilizando los propios datos de la aplicación BusTime de MTA para mayo de 2018, analizando 240 rutas locales en los cinco condados.

En junio, el Informe de Movilidad del Departamento de Transporte (DOT) advirtió que para todos los vehículos las velocidades de viaje promedio al sur de la calle 60 en Midtown han caído de 9.1 mph en 2010 a 7.1 mph en 2017. Y en el centro de la ciudad se han reducido aún más, de 6.4 a 5 mph en el mismo período.

Los defensores piden a la ciudad que aumente los carriles exclusivos para autobuses y les amplíe la prioridad de la señal de tránsito, y que además permita que las personas aborden todas las puertas para ayudar a la velocidad y la confiabilidad.

En respuesta al informe, MTA dijo en un comunicado que “Mejorar el servicio de autobuses es el enfoque del primer gran plan de reforma que el presidente Andy Byford anunció desde que comenzó el trabajo este año. Su completo Plan de autobuses prioriza el rediseño completo de toda la red” en colaboración con DOT y la policía para descongestionar el tráfico.

Como parte del plan, el 19 de agosto se inaugurará la red Staten Island Express Bus a Manhattan (SIM).