Las sospechas de Mila Kunis sobre la ‘verdadera ‘identidad’ de su marido Ashton Kutcher

La cantidad de proyectos en los que está involucrado el esposo de la actriz de origen ucraniano la han hecho dudar sobre el trabajo que desempeña

Aunque a día de hoy forman uno de los matrimonios más idílicos y encantadores de la crónica social, la actriz Mila Kunis no ha dudado en bromear sobre la posibilidad de que su marido Ashton Kutcher lleve años ocultándole un oscuro secreto ligado a sus actividades profesionales, concretamente el de un hipotético trabajo como “espía” que, todo sea dicho, rompería de lleno con esa actitud de transparencia total que debería presidir una relación tan consolidada como la suya.

“Si algún día decidiera contarme algo así, seguro que le diría: ‘¡Lo sabía! Por eso me casé contigo. ¿Y ahora qué hacemos?’… Es que estamos hablando de un hombre muy inteligente y no le echaría en cara que se lo hubiera guardado tanto tiempo”, ha relatado en tono jocoso durante una entrevista a ‘Entertainment Tonight’, en la que ha fantaseado con la idea de estar casada con un agente secreto al más puro estilo James Bond.

“Te imaginas que en diez años me dice: ‘Cariño, tengo que contarte algo… Soy espía’. No me extrañaría que ocurriera, me lo creería sin ninguna duda”, ha añadido.

Según la artista de origen ucraniano, madre de Wyatt (3) y Dimitri (1) junto a Ashton, el carácter polifacético de su chico y el sinfín de proyectos en los que está involucrado al margen de la actuación constituyen indicios de peso a la hora de defender con vehemencia su teoría, además de para presumir abiertamente del hombre tan maravilloso con el que comparte su vida.

“Es que además tiene múltiples trabajos y hay cosas que me cuenta que no parecen encajar del todo en su rutina. Cuando me dice que va a su oficina, yo me quedo pensando: ‘¿Qué hará en esa oficina? ¿Y por qué parece que esa oficina está cada vez en un sitio diferente? No sé, yo a veces me pregunto qué hace de verdad. Deberías preguntarle“, ha bromeado la guapa artista.