Luchador enfurece en sesión fotográfica porque le pidieron que sumiera la panza

'Demonio Demus' también conocido como 'Demus 3:16' destruyó el set donde le tomaban unas imágenes

Durante una supuesta sesión de fotos, el luchador ‘Demus 3:16‘ se enfureció y perdió el control, después de que la fotógrafa en turno le pidiera en repetidas ocasiones que sumiera la panza para que salieran mejor las fotografías.

El luchador mexicano rudo trató de explicarle que no podía sumir la barriga porque él así es y que no importaba que salieran las fotos así, pero ella no entendía que el personaje del gladiador está lejos de lo estético que buscaba plasmar en sus imágenes y no dejó de insistir hasta que sacó al rufián de sus casillas.

“Cómo quieres que suma la panza si estoy gordo. Ya toma las fotos así, no importa”, le explica el rudo a la chica, quien lejos de hacer caso, exigía que el saeta posara cómo ella quería, como se puede constatar en un video que corre por la red.

“Y todavía te burlas; ya me quieres agarrar de tu payaso o qué”, fue lo último que dijo el luchador antes de enojarse y comenzar a destruir el set, sin escuchar a la otra fotógrafa que aparece en la escena y que le decía que ella le tomaría mejor las fotos.

Al ver la reacción del ex Pequeño Damián 666, la afectada amenazó con llamarle a la policía, a lo que Demus, antes de retirarse, le respondió que lo hiciera porque no tenía ningún problema con eso.