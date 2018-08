Tatiana Calderón, la colombiana que busca un sitio en la Fórmula Uno

Seguimos sin poder demostrar el potencial que tenemos, hoy no terminamos la carrera por un incidente y luego un problema mecánico…. Seguiremos luchando, mañana otra oportunidad 👊🏼🏎 We don’t seem to catch a break, another DNF and technical failure today…. We will keep fighting tomorrow! 🏎👊🏼#nevergiveup @escuderiatelmex @gp3_official @jenzermotorsport @coldeportes

A post shared by Tatiana Calderon (@tatacalde7) on Jul 7, 2018 at 1:27pm PDT