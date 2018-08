El jugoso “pacto secreto” de los miembros del círculo de Trump

La Casa Blanca habría ofrecido pagos mensuales de $15,000 dólares a varios ex empleados a cambio de su silencio

Luego de las revelaciones de la ex trabajardora de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman que asegura que le ofrecieron $15,000 dólares al mes para trabajar en la campaña de Trump y por mantener en secreto todo lo que ocurriera al interior del círculo de Trump, un alto miembro de la Casa Blanca salío a confirmar la acusación.

La consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway reconoció que los empleados del círculo cercano al presidente de Donald Trump deben deben firmar acuerdos de confidencialidad.

Conway comentó en el show de ABC “This Week” sobre las revelaciones de Omarosa en su nuevo libro: “Unhinged: An Insider Account of the Trump White House”, cuando se le preguntó si Trump tiene la costumbre de ofrecer dinero de silencio a los empleados salientes de la Casa Blanca. Conway argumentó que los acuerdos de confidencialidad son estándar en la administración del magante.

“Tenemos acuerdos de confidencialidad en la Casa Blanca, absolutamente lo hacemos”, dijo Conway.

Conway añadió que “La confidencialidad está implícita“, centrándose en los informes de que Omarosa grabó conversaciones comprometedoras de Jhon Kellly durante su tiempo en la Casa Blanca.

Poco después de los comentarios de Conway, Omarosa apareció en “Meet the Press” de NBC, donde proporcionó una copia del acuerdo de confidencialidad que se le hizo firmar después de su partida.

El documento incluye una cláusula de no disuasión que prohíbe degradar públicamente la campaña de Trump, el presidente, el vicepresidente Pence o cualquiera de los miembros de su familia.

Manigault Newman afirmó que la Casa Blanca ha ofrecido pagos mensuales de $15,000 dólares a varios ex empleados de la Casa Blanca a cambio de su silencio.

“¿Crees que todas estas personas que están en la campaña, que dejaron la Casa Blanca y la campaña están siendo compradas?” le preguntó Chuck Todd a Omarosa. “Absolutamente”, respondió Newman.

Un periodista del Washington Post informó a principios de este año que los altos meimbros de la Casa Blanca de Trump deben firmar acuerdos de no confidencialidad, pero nunca se habló de que los empleados recibieran dinero por su silencio.