¿La dieta de tu perro está enfermando su corazón?

Mantente alerta de los síntomas

La moda de las dietas “free” o “libres de” (libres de carbohidratos, libres de grasas, libres de glúten, etcétera) también ha alcanzado a las mascotas, pero con no muy buenos resultados. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su siglas en inglés) lanzó una advertencia sobre las marcas que ofrecen comida libre de granos para perros.

Este tipo de alimentos está contribuyendo a crear un grave problema de salud en los caninos conocido como cardiomiopatía dilatada y, aunque algunas razas son susceptibles a ella por genética, ahora está apareciendo en razas en las que no era común.

La FDA ha llegado a la conclusión que ello se debe, en gran medida, a la dieta que estos perros tienen, generalmente libre de granos.

En la cardiomiopatía dilatada el músculo del corazón crece más de lo normal, por lo que llega a un punto que el estiramiento le impide contraerse correctamente a pesar de que lucha por realizar su función. Esto implica que el resto del cuerpo no recibe la cantidad apropiada de sangre porque el miocardio no bombea adecuadamente. Órganos como los riñones comienzan a dañarse por la falta de sangre y oxígeno, e incluso puede acumularse líquido en y alrededor de los pulmones o el abdomen. El pronóstico de vida no es alentador, a lo sumo dos años después del diagnóstico.

Algunos de los síntomas que el perro puede presentar son tos persistente, dificultad para respirar, pérdida de peso, desmayo o episodios de colapso, debilidad, intolerancia al ejercicio o hinchazón del abdomen por líquido acumulado.

La FDA no mencionó marcas en específico, pero sí señaló que los ingredientes de estos alimentos son chícharos, lentejas, papas y otras legumbres.

Las razas que genéticamente están predispuestas a la cardiomiopatía dilatada son los Boxer, Gran Danés, Doberman Pinscher, Terranova y San Bernardo.