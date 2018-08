El exportero profesional Davide Capello sobrevivió al derrumbe del puente en Génova

Un auténtico milagro el caso del este exjugador del Cagliari

Davide Capello, un exportero profesional italiano que hoy presta sus servicios como bombero tras su retiro

en 2013 volvió a nacer este martes 14 de agosto de 2018, al salir ileso del derrumbe del Puente Morandi en Génova.

Capello -quien jugó en el Cagliari y hoy defiende la valla del equipo amateur Legino 1910 de la Promozione Girone A– cayó al vació de 80 metros a bordo de su auto, pero consiguió salir ileso del incidente y salió caminando de la escena por increíble que parezca.

El exarquero nacido en Sardinia contó a medios “Sentí un ruido seco y solo vi que el camino se derrumbaba y luego me asusté mucho. Todavía no entiendo cómo no resulté aplastado en mi auto (…) Llovía mucho, no sé si un rayo cayó, solo vi la vía caer”.

Sin duda, todo un milagro, como él mismo lo describe agradeciéndole a “Santa Bárbara que lo protegió”.

Sul Ponte Morandi di #Genova c'era anche chi si è salvato dal #crollo per pochi metri. Come Davide Capello, che si trovava sul viadotto, al momento del disastro: "Ho visto la strada davanti a me crollare". pic.twitter.com/u7u4UZ1IeB — Sky TG24 (@SkyTG24) August 14, 2018