Indocumentado termina en manos de La Migra cuando autobús en que viajaba se desvió a Canadá

El mexicano Alfredo Flores, casado con una ciudadana y padre de tres niños, pasó 20 días en poder de ICE, a causa de un cambio en la ruta. El próximo martes se definirá su suerte

La mañana del 16 de julio, el mexicano Alfredo Flores sintió que se le vino el mundo encima. El autobús de la compañía Greyhound en el que viajaba desde Nueva York hasta Seattle, para hacer un trabajo de construcción con su hermano, inesperadamente se desvió de la ruta y entró un momento a territorio canadiense. Los oficiales de ese país le pidieron papeles, y al no poder presentarlos, fue detenido. Tres horas más tarde fue entregado a las autoridades de Inmigración de Estados Unidos en la frontera, luego de que el padre de familia explicara que estaba casado con una ciudadana y que tiene tres menores nacidos en la Gran Manzana.

“Siempre había viajado sin problema, pero esta vez el bus hizo una parada en Búfalo y aunque estaba supuesto a parar en otro estado, se metió a Canadá sin ningún aviso, y ya no pude hacer nada. Sentí muy feo cuando se subieron los de Inmigración y me agarraron”, comenta el residente de Jackson Heights, quien pasó 20 días encerrado en el centro de detención de Batavia, al norte del estado de Nueva York. El pasado 7 de agosto fue liberado, tras pagar una fianza de $10,000 con una orden de comparecencia ante un juez de Inmigración, quien este martes 21 de agosto definirá su futuro.

“Ellos me hubieran podido deportar de una vez a México, pero creo que no lo hicieron, y me permitieron regresar porque ahora existe mucha presión política y el Gobierno se hubieran visto muy mal”, comenta el trabajador, quien lleva 10 años en el país desde que se despidió de su natal Puebla.

El inmigrante explicó que por ahora no tiene orden de deportación y espera poder pelear su caso en la corte y presentar una solicitud de ajuste de estatus por vía familiar, ya que lleva cuatro años casado con la peruana Wendy Valverde, quien es ciudadana estadounidense. “No habíamos presentado la petición antes porque con tres hijos pequeños no teníamos el dinero necesario para el proceso y el abogado”, agrega el padre de familia, quien hizo un llamado al juez que lleva su caso para que le permita quedarse y no ser separado de su familia.

“Esto ha sido muy duro para todos, especialmente para mi esposa, y para mi hijo Eduardo, de cinco años. El niño está tan espantado, que nomas cuando salgo a botar la basura me agarra siempre del brazo y me dice que no salga porque me pueden agarrar y no quiere que nos separen otra vez”, dice el mexicano, quien además es padre de una niña de 3 años y un varoncito de 2.

La esposa de Flores aseguró que en medio de la “pesadilla” que está viviendo, encontró confort y apoyo en la comunidad, pues gracias a la ayuda que le prestó la candidata a la Asamblea Estatal por el Distrito 39, la colombiana Catalina Cruz, pudo movilizar a la comunidad y reunir el dinero de la fianza.

“No sabía qué hacer y ella me contactó cuando se enteró de mi caso. Me sentía perdida y poco a poco fuimos saliendo de todo esto y también me ayudó a conseguir una abogada (del programa de ayuda legal gratis de la Ciudad) que está tratando de que a mi esposo no lo deporten”, comentó la mujer, quien comenzó a trabajar la semana pasada, pues su esposo se retiró del restaurante donde laboraba por temor a que lo arresten de nuevo.

“Es difícil levantarte un día y ver que tu esposo no está y que los niños preguntan cuándo va a volver su papá y no sabes que responder. Es inaceptable que nuestro Gobierno, que debería estar para cuidarnos, esté separando familias”, agregó la peruana, quien también vendió comida y helados para ayudar a juntar el valor de la fianza.

Catalina Cruz, quien también fue indocumentada durante 13 años y ahora espera llegar a Albany para promover leyes a favor de los inmigrantes, criticó al Gobierno federal por su postura “inhumana” hacia familias de indocumentados como la de Alfredo Flores.

“Las leyes crueles de nuestro país están destruyendo familias, pero hoy en esta comunidad queremos demostrar que cuando nos unimos, salimos adelante y no vamos a dejar solo a Alfredo ni a nadie que nos necesite”, dijo la candidata, agregando que a nivel estatal se puede hacer mucho para proteger a quienes no tienen papeles y esa es su meta.

“En vez de estar peleándose unos con otros allá en Albany necesitamos promover iniciativas vitales como las licencias de conducción para todos, que el Estado otorgue $100 millones para que los inmigrantes tengan abogados gratis durante los próximos cinco años y que se pase el Acta de los soñadores. Por eso quiero llegar a la Asamblea”, dijo la líder comunitaria, quien además criticó a las compañías de autobuses por no advertir de manera clara a los pasajeros sobre los riesgos de toparse con ‘La Migra’ en el camino.

“Ellos se están enriqueciendo sus bolsillos con nuestra gente y tienen la obligación de protegerlos, mientras ICE siga siendo una agencia sin corazón, por lo que también urge pasar una legislación para que como pasa en las escuelas y hospitales, los autobuses no permitan el ingreso de ‘La Migra’”, dijo la líder política, quien por ahora pide a Greyhound que distribuya información más clara sobre la presencia de ICE en las rutas y a los indocumentados tomar medidas extremas.

“Por ahora lo mejor es no viajar. Es la triste realidad, al menos mientras pasan estos años y tenemos un nuevo presidente que entienda que este es un país de inmigrantes”, concluyó Cruz.

Al cierre de esta edición la oficina de ICE Nueva York afirmó estar preparando una respuesta sobre el caso de Flores. De la misma manera Greyhound expresó estar haciendo una averiguación extensa sobre lo ocurrido antes de emitir un comentario.