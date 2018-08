Hallan culpable al hombre que abusó de pasajera dormida en un avión y frente a su esposa

Prabhu Ramamoorthy found guilty of sexually assaulting sleeping woman on Spirit Airlines flight – The Washington Posthttps://t.co/j6uEvHrn0z pic.twitter.com/2elgWxX9cI

— 𝕊𝕀ℝ 𝔸ℝℕ𝕆𝕃𝔻 ℝ𝕆𝔹𝕀ℕ𝕊𝕆ℕ (@uk_expat) August 19, 2018