Emilio Estefan a Raúl González: “Él es una inspiración”

Por primera vez se sientan a dar una entrevista juntos en donde confiesan lo que representa el uno para el otro

Emilio Estefan y Raúl González tienen mucho en común: representan dos generaciones de íconos en el mundo del entretenimiento. Ambos han hecho historia enalteciendo de una manera positiva y poderosa a los latinos.

Emilio Estefan abrió el camino al resto. Llegó a Estados Unidos en un momento donde no había espacio para los inmigrantes y con talento, perseverancia y jamás conformarse con un ‘no’, construyó un imperio en el mundo de la música, junto a su socia en la vida y en los negocios: Gloria Estefan.

Raúl González, tal como lo cuenta en el musical que están presentando en Miami, ‘Visa Para Un Sueño’, de ser el presentador favorito de los niños en Venezuela, pasó a dormir en su automóvil 28 sin un centavo, cuando llegó a Miami en busca de su sueño americano. Sin embargo, con las mismas herramientas que los Estefan, salió adelante y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento.

Ambos decidieron contar sus historias de lucha en una obra musical poniéndoles el mejor sazón latino: música, baile, diversión, unidad, emotividad y pasión. Primero lo hizo Raúl González, hace 12 años, en el musical ‘Visa Para Un Sueño’, y luego los Estefan en ‘On Your Feet’.

Por primera vez ,y en exclusiva, Emilio Estefan y Raúl González se sientan a dar una entrevista juntos donde revelan sus sentimientos mutuos, y comparten sus comienzos y sueños.

Pregunta: ¿Qué significa cada uno en sus vidas?

Emilio Estefan: Raúl representa lo que es cada inmigrante de Estados Unidos, es un hombre luchador, fiel, talentoso al máximo, y que ha tenido puertas que cerrar y puertas que abrir… Lo que me gusta a mí que no coge miedo en hacer las cosas, defenderse y dar la motivación que hace falta para la nueva generación. Yo creo que la gente tiene que ver la obra de Raúl porque manda un mensaje positivo de lo que pasa con los inmigrantes en Estados Unidos. Cuando él escribió esta obra no se dio cuenta que podía tocar a tantas personas en el mundo e inspirar a tanta gente. Varios me han dicho: “Cuando salí de ahí me di cuenta lo importante que ha sido para los inmigrantes”.

Raúl González: Para mí es el maestro de los sueños cumplidos, de las metas alcanzadas, los que abrieron el camino, el sendero para todos los que llegamos atrás. Siempre, de la manera más humilde de la manera que lo he podido hacer, les he rendido mi tributo que nace del alma, de mi corazón, por el ejemplo que me han dado. Emilio Estefan me cumplió un sueño a mí y no se si lo recuerda. Soy amante de los musicales y amante de Broadway, y un día me llamó su asistente y me pidió mi número de social… Yo no entendía para qué. Me montó en un avión junto a su señora, su hijo en un gesto de confianza y regalo, y fuimos a ver al John Secada en el estreno del musical Cabaret de Broadway, eso nunca se me va a olvidar.

Emilio, cuando hace 12 años viste por primera vez ‘Visa Para Un Sueño’, ¿qué sentiste?

E.E.: Sentí que estaba viendo un hombre con visión, que tiene mucho coraje por estar haciendo lo que está haciendo, yo le decía: “Tú no te das cuenta que lo que tú haces casi no lo hace nadie”… Porque invierte su dinero, invierte su tiempo, invierte su alma cuando no tiene que hacerlo, porque yo te aseguro que debe haber 500 productores que quieren estar con él y hacer algo como esto, y sería mucho más fácil para Raúl, y sin embargo él toma el coraje de hacer estas cosas, y de demostrarle al mundo que no es fácil llegar a ser algo. La gente dice “llegaste a ser el número 1, tu tienes suerte”… Y no, para llegar tienes que tener un trabajo horrible, no es fácil hacer las cosas.

P: Hace 12 años, cuando viste por primera vez ‘Visa Para Un Sueño’, no estaba en los planes hacer ‘On Your Feet’, ¿te sirvió de inspiración la iniciativa de Raúl?

E.E.: Por supuesto, lo que pasa es que lo de Raúl es una inspiración, igual que la vida de él. ‘On Your Feet’ está escrito por un hombre que posiblemente no sabe nada de lo que es y, vio la vida de nosotros. En nuestras vidas, él y yo tenemos algo en común: que somos luchadores, que queremos seguir adelante, que queremos ayudar a una nueva generación de inmigrantes y por eso yo me identifico mucho con Raúl y él conmigo… Que bueno que los dos mandan un mensaje de lo que es la esperanza del inmigrante, porque la gente dice que es fácil y no, no es nada fácil.

P: ¿Cómo fue ese comienzo no tan fácil?

E.E.: Una época donde no había emisoras de radio. Cuando yo empecé a trabajar, en Univision había dos cámaras, se hacía el noticiero solamente y un programa de una hora que era de magia donde yo iba y tocaba el acordeón, así que yo vi el crecimiento de todas las cadenas grandes de Estados Unidos. Raúl representa un inmigrante que ha venido de Venezuela y que ha traído esperanza y ha podido triunfar, él es humilde… Raúl es la persona que ha sido menos reconocido el talento que tiene este hombre, porque todavía lo que puede dar en televisión, cine es ilimitado. Me gusta que siga adelante, que siga luchando, hay que apoyarlo por respeto, porque se merece esto y mucho más… A veces se cierra una puerta aquí, otra allá, pero donde quiera que va Raúl siempre tiene la esperanza, porque es una persona íntegra, es leal y una persona que lucha por el sueño de él, que es el sueño de todo el mundo.

P: ¿Existe la posibilidad de que algún día trabajen juntos?

E.E.: Ojalá, yo ahora esto teniendo tres proyectos grandísimos, estoy haciendo tres películas, siempre me gustaría poder darle algo que esté al nivel de él, no quiero para él un papelito. Si algún día voy a hacer algo con él que sea un gran papel como se merece por el talento que tiene.

R.G.: Gracias Emilio… Yo vi ‘On Your Feet’ 8 veces, si alguien se disfrutó el musical fui yo. La vi en New York, la vi en Miami y tengo una foto, que es histórica, que es viendo la historia de ellos con él.

E.E.: Lo que es muy bonito es que Gloria y toda mi familia lo admira y lo quiere mucho. Mi suegra lo quería mucho… Raúl ha sido parte de nuestra familia, por eso cada vez que hace algo le pedimos a Dios que salga todo muy bien, como se lo merece. Esto de su obra pude ser el principio de algo muy grande, ojalá que vengan muchos productores para poderla llevar a un nivel más grande como Broadway, Las Vegas, una gira, pero no con tu dinero, sino con el de los productores… ¡Yo le hablo como si fuera mi hijo!