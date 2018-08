Un gran truco para hacer el contouring, ¡no es una locura!

El "contouring" es una técnica de maquillaje para definir, mejorar y esculpir la estructura de la cara u otras partes del cuerpo, como los senos

La moda del contouring crece y hay muchos YouTubers dedicados a enseñarnos cómo hacerlo con sus tutoriales.

Es una técnica que mejora visiblemente nuestro aspecto, pero conseguir la forma ideal para cada una de nosotros no es tan fácil como parece.

Por eso estamos encantadas de haber descubierto un sencillo truco para conseguirlo, ¡usando un tenedor!

La youtuber que popularizó esta original técnica fue Marjan Tabibzada (@youngcouture), pero como no podía ser de otra manera, otros maquilladores no han tardado en crear sus versiones del fork contouring.

Aquí tienes el paso a paso para usar un tenedor como herramienta para la aplicación de la técnica del contouring consiste en jugar con productos de maquillaje de tonos más claros y más oscuros que los de la base de maquillaje para dar el efecto de la ilusión óptica de sombras. Por ejemplo, afinar la nariz, basta con que dibujes dos líneas oscuras a los lados del tabique y una más clara justo en el centro para añadan luz.

No olvides hacerte con un tenedor de cuatro puntas, para que puedas delimitar mejor dónde aplicar los trazos, así como también su grosor. En los huecos laterales debes aplicar el color oscuro y en el espacio del medio el color más claro. No olvides difuminarlo bien para que no se note el truco.

¡Así de fácil es afinar tu nariz con un tenedor!