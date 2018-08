Qué debes hacer si no encuentras un EpiPen

Anteriormente, la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) reportó que existió una escasez a nivel nacional de autoinyectores de epinefrina, como los EpiPens, un medicamento que millones de estadounidenses necesitan para tratar reacciones alérgicas potencialmente mortales.

Mylan, el fabricante de EpiPens y su versión genérica, dijo que aún es posible enviar los autoinyectores de epinefrina a los mayoristas. Sin embargo, reconocieron que los suministros en las farmacias individuales podrían variar. Ni Mylan ni la FDA han comunicado hasta cuándo podría durar la escasez del medicamento.

La falta de suministro de EpiPens y su versión genérica parece deberse a una carta de advertencia que la FDA envió a un proveedor de Mylan, Meridian Medical Technologies, en septiembre de 2017. La carta decía que la compañía no investigó cientos de quejas de consumidores respecto a que el dispositivo no funcionó como debía durante una emergencia. La FDA dice que también hay escasez de un producto de la competencia, Adrenaclick genérico, fabricado por Impax Laboratories, debido a problemas de fabricación.

Los compradores de Consumer Reports llamaron a las farmacias de todo el país y confirmaron que hay escasez en algunos lugares, pero también revelaron algunas estrategias en caso de que no te puedan surtir una receta de EpiPen en tu farmacia habitual.

Haz varias llamadas. Llamamos a varias farmacias en Dallas, Raleigh, Chicago y Des Moines y nos indicaron que no tenían inyectores de epinefrina, pero nuestros compradores encontraron otras farmacias en esas áreas que tenían algunos inyectores en existencia.

Representantes de CVS, Costco, Kmart y otras cadenas nacionales nos dijeron que, si bien en algunas de sus tiendas no tenían existencias, en otras sí tenían. La portavoz de CVS, Amy Lanctot, recomendó llamar con anticipación para confirmar, “ya que los suministros no son los mismos en todas las tiendas”.

Pide a Mylan que te ayude. Puedes llamar a Mylan si necesitas ayuda para encontrar una tienda en tu área. Sloane Miller, terapeuta en la ciudad de New York que trabaja con pacientes con alergias, dice que llamó a la compañía cuando su farmacia local no pudo surtir su receta de EpiPen. Una hora más tarde, indica, Mylan le comunicó que un Duane Reade cercano le surtiría su receta. Puedes llamar al Servicio al cliente de Mylan al 800-796-9526, luego presione 2. Servicio al cliente está abierto de 8 a. m. a 5 p. m. hora del este.

Pregunta si hay alternativas. Nuestros compradores descubrieron que las farmacias que no tenían su marca habitual podrían surtirlos con una alternativa. Por ejemplo, si por lo general pides un EpiPen, pregunta si tienen en su lugar Adrenaclick genérico en existencia, y viceversa.

Recuerda que es posible que tu aseguradora no cubra esas alternativas como lo hace con tu receta habitual. Vale la pena que preguntes a tu compañía de seguros si es posible que haga una excepción debido a la escasez. Otra opción es buscar un cupón en sitios web como GoodRx.com o Blinkhealth.com, que ofrecen descuentos en muchos medicamentos.

Y otra alternativa: podrías considerar los cupones de fabricantes. El fabricante de Auvi-Q, un nuevo autoinyector de epinefrina de alta tecnología que puede costar hasta $4,500 dólares y del cual sí hay existencias, cuenta con un programa de asistencia de copago para personas cuyo seguro no da una buena cobertura al Auvi-Q. O para las personas que no tienen seguro y que ganan menos de $100,000 dólares, pueden solicitar su programa de asistencia al paciente. Puede tomar varios días recibir tu medicamento, ya que tu médico deberá enviar una solicitud en tu nombre y la compañía lo revisará para ver si calificas.

Considera hacer tu pedido desde Healthwarehouse.com. Justin Danford, portavoz del minorista en línea con sede en Estados Unidos, comenta que la compañía tiene disponibilidad de EpiPens, EpiPens genéricos y Adrenaclick genérico; sin embargo, al igual que con otros minoristas, los suministros podrían ser limitados. Se puede enviar a cualquier parte de los Estados Unidos, aunque podría tardar hasta 5 días para que lo recibas. Un envío más rápido tendrá un costo adicional.

El último recurso: no tires tu inyector en uso, incluso si está a punto de caducar. No es lo ideal, pero guarda tu inyector en uso hasta que puedas volver a surtir tu receta, siempre que el medicamento en ese inyector siga transparente e incoloro. Un estudio de abril de 2015 en la revista Annals of Allergy, Asthma & Immunology analizó 35 EpiPens vencidos y descubrió que los inyectores conservaron el 90% o más de la dosis inicial indicada en la etiqueta hasta dos años después de su fecha de vencimiento.

(Advertencia: no uses un inyector si el medicamento se ha tornado de color rosa o café, si está turbio o contiene partículas sólidas. Eso indica que el medicamento se ha descompuesto, de acuerdo con Andrew Murphy, M.D., un alergólogo certificado por la junta en Asthma, Allergy and Sinus Center en West Chester, Pennsylvania. Lee más sobre EpiPens vencidos).

Por último, llama al 9-1-1 inmediatamente si tú, o una persona cercana, experimentan una reacción alérgica grave y no tienes a mano ningún tipo de autoinyector de epinefrina.