Recaudan dinero para homeless pero nunca se lo dan y él los deman

Ahora, McClure siente que fue traicionada por el homeless al que quiso ayudar y teme perder su trabajo

Hace un año aproximadamente, Johnny Bobbitt se convirtió en noticia.

El hombre vivía en las calles de Filadelfia y pedía dinero, pero a pesar de ser pobre no dudo en ayudar a una joven a pagar su gasolina cuando se quedó varada. Ella se sintió en deuda e inició una campaña para recaudar dinero para él.

Ahora, tanto tiempo después, parece que él sigue sin hogar ya que nunca recibió el dinero de las cientos de miles en donaciones del crowdfunding.

En octubre de 2017, Kate McClure se quedó sin combustible en la carretera interestatal. Bobbitt, un veterano sin hogar, le sugirió que volviera al automóvil y cerrara las puertas para poder estar a salvo mientras él caminaba hacia la gasolinera más cercana para comprar gasolina con sus últimos $20 dólares. McClure estaba tan abrumada con el acto de bondad que comenzó una campaña GoFundMe con la intención de recaudar $ 10,0000 dólares, suficiente dinero para comprar un vehículo a Bobbitt y pagarle el primer mes de alquiler y depósito de un departamento, así com suficiente dinero para vivir durante medio año.

La campaña se volvió viral y finalmente recaudó $402,706 dólares. McClure actualizó la página de GoFundMe para explicar qué pretendía hacer con todo el dinero:

¡Lo primero que vamos a hacer es comprarle una casa! Nunca más tendrá que preocuparse por tener un hogar. También le vamos a comprar su coche soñado un Ford Ranger de 1999 (sí, lo digo en serio). También habrá 2 cuentas a su nombre, una que le dará la posibilidad de cobrar un pequeño “salario” cada año y otra de jubilación que con dinero invertido por un planificador financiero al que tendrá acceso en el futuro. Se le asignará otra cuenta bancaria con fondos para cubrir las necesidades diarias que lo ayudarán hasta que encuentre un trabajo. Y, por último, se donará a algunas organizaciones y personas que en los últimos años lo han ayudado a superar este momento difícil de su vida.

Pero eso no fue exactamente lo que terminó sucediendo con los fondos. Según reporta The Inquirer de Filadelfia, McClure permitió que Bobbitt permaneciera en una casa móvil en la propiedad rural de su familia en Nueva Jersey, cerca de donde McClure vive con su novio Mark D’Amico. En lugar del Ford Ranger, la pareja le dio un SUV usado, que según los informes se descompuso. Dijeron que colocaron la caravana y SUV en nombre de McClure para evitar que Bobbitt los vendiera, pero ahora esos vehículos han sido vendidos por la pareja.

Bobbitt informó a The Inquirer que tuvo una breve reunión con el analista financiero, pero no hizo ningún acuerdo con ellos y nunca se le proporcionaron documentos de las cuentas. Bobbitt también dijo que no conoció al abogado que McClure y D’Amico dijeron que contrataron para él.

Sin embargo, ahora dos abogados de una empresa de Filadelfia aceptaron representar a Bobbitt mientras trata de determinar si McClure y D’Amico administraron mal el dinero de GoFundMe. La compañía de crowdfunding también está investigando el asunto.

“GoFundMe está investigando los reclamos de uso indebido de esta campaña”, dijo el portavoz de GoFundMe, Bartlett Jackson, en un comunicado que compartió con Gizmodo. “Trabajaremos para asegurarnos de que Johnny reciba la ayuda que merece y para que se honren las intenciones de los donantes”.

Ni los abogados ni la propia McClure respondieron o quisieron realizar comentarios a la publicación, pero The Inquirer la entrevistó a ella y D’Amico la semana pasada. Dijeron que le dieron a Bobbitt más de la mitad del dinero financiado por el crowdfunding, pero le retienen unos $ 200,000 dólares.

D’Amico afirma que el dinero está en una cuenta de ahorros y que compartirán el dinero con Bobbitt una vez que esté empleado y deje de consumir drogas.

“Dándole todo ese dinero, nunca se conseguirá alejarlo de las drogas “, dijo D’Amico a The Inquirer. Comparó el hecho de darle esos fondos a una persona drogadicta con “darle un arma cargada”.

Pero D’Amico ha tenido sus propias batallas legales recientemente, según The Inquirer: su licencia de conducir fue suspendida, y fue arrestado después de que no se presentó ante el tribunal municipal por infracciones de tránsito.

Tras muchas preguntas, Bobbitt confesó a The Inquirer que cree que D’Amico puede haber apostado algo del dinero financiado por el crowdfunding.

Bobbitt también atrajo atención ya que se había comprado un BMW, además de costearse unas vacaciones a California, Florida y Las Vegas. Aunque afirman que usaron su propio dinero para el automóvil y los viajes.

En su defensa, afirman que Bobbitt gastó $25,000 dólares del dinero que se le dio en menos de un par de semanas y les robó artículos para poder comprar drogas.

Bobbitt negó las acusaciones de robo y afirma que la pareja le dio $25,000 dólares en un momento, que compartió con su familia y amigos, pero que no recibió nada más.

Según informa The Inquirer no se ha podido confirmar todavía qué pasó con el dinero recaudado.