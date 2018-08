Exigen poner fin a acoso de inquilinos en edificio de El Bronx

El concejal Ritchie Torres y decenas de residentes denunciaron que el casero de Fordham Towers y el administrador del edificio han cometido abusos periódicos, por lo que piden castigos penales y civiles

Con un cartel enorme de “se busca”, inquilinos del edificio Fordham Towers, ubicado en la Avenida Washington, de El Bronx, se reunieron este martes a la entrada del inmueble para denunciar los presuntos abusos del casero Karan Singh y el administrador de la propiedad, Sean Campbell, y exigieron el fin de prácticas de acoso y hostigamiento. Los residentes del complejo de viviendas, en gran parte hispanos y afroamericanos manifestaron que están cansados de una campaña de retaliación del propietario, y en especial, de acciones de violación a la propiedad del administrador (Campbell), por lo que piden que sea procesado por ingreso ilegal a los apartamentos.

“Yo vivo aquí hace 35 años y esto se ha ido deteriorando cada vez más desde que hay un nuevo dueño. No solo hay problemas con el intercom y los servicios básicos sino que nos hostigan todo el tiempo”, comentó la puertorriqueña Lucía de León, de 62 años, quien está deshabilitada.

“Ahora me dicen que debo como $6,000 en renta atrasada cuando yo he pagado todo, me quitaron mi depósito y es obvio que quieren sacarme con excusas para rentar esto más caro”, agregó la inquilina, advirtiendo que en varias ocasiones han llamado a denunciar las fallas del edificio y el casero sigue sin cumplir.

“El agua caliente va y viene, la quitan todo el tiempo para aburrirnos y en el invierno no hay calefacción”, destacó la boricua, sustentando los reportes de la Ciudad, que indican que desde el 1 de abril de 2014 hasta la fecha, la línea 311 ha recibido un total de 53 quejas por parte de los residentes contra Fordham Towers, que cuenta con 170 unidades de vivienda. Asimismo, a través de diferentes agencias de la Ciudad, la propiedad ha enfrentado 1,361 problemas y 386 violaciones.

El inquilino Nelsón de León, quien vive en el edificio desde 1991, también denunció que han problemas serios, pero comentó que el responsable no es mayormente el propietario sino los encargados.

Inquilina Lucia De Leon. Inquilinos de la Avenida Washington en el Bronx se quejan del casero y cuentan con el apoyo del Concejal Ritchie Torres.“Más que el dueño, es el manager del edificio el que tiene la culpa, porque no limpian, no arreglan el problema del agua y hay gente que se ha quemado bañándose, y arreglan algunas cosas pero no bien, porque no les importa”, dijo el boricua.

El concejal Ritchie Torres, quien se sumó a la denuncia, destacó que el acoso y el hostigamiento se han vuelto una epidemia en Nueva York y pidió que los responsables del edificio en mención asuman sus faltas con sus inquilinos.

“Hemos visto un declive en las condiciones de vida de este lugar, que pasó de tener una calificación de B (buenas) a F (inaceptables) entre el 2013 y hoy. Y encima de las fallas, han tenido acciones criminales, pues han sido muy agresivos en acoso y además han cambiado las cerraduras de un apartamento”, dijo el líder político de El Bronx.

Torres mencionó que muchos de los actos abusivos son producto de retaliación contra la creación de una asociación de inquilinos y demandas interpuestas para exigir sus derechos.

“Los derechos de ellos están garantizados por la ley y por eso el casero y el administrador deberían enfrentar penas civiles y penales”, agregó el concejal. “Los residentes se han quedado sin gas para cocinar y atrapados en sus apartamentos porque los inquilinos iniciaron una acción de Grupo en el Tribunal de Vivienda debido a la falta de reparaciones y han querido frenar a la asociación de inquilinos en repetidas ocasiones en las salas de reuniones”.

Intentamos obtener una respuesta de Fordham Fulton Realty Corporation, compañía bajo la que aparece la propiedad del edificio, pero no fue posible.

Dónde denunciar a caseros abusivos y pedir ayuda