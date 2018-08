VIDEO: Turistas filman el mayor desfile de leones visto en Kruger

Unos 15 leones pasaron uno a uno junto a ellos

Un grupo de turistas de safari estaban “completamente incrédulos” cuando el mayor desfile de leones jamás visto en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica llegó caminando hacia ellos y luego pasó, uno tras otro, incluyendo a un león blanco.

Ram Goyel y su familia estaban visitando el famoso parque en Sudáfrica y estaban en una carretera cerca de Satara, cuando apareció la manada de los leones.

“Acabábamos de regresar del lugar de picnic N’wanetsi y este hermoso avistamiento sucedió”, dijo Goyel a Latestsightings.com. “Fue una mañana tranquila y no había otros autos en ese momento. ¡Fue pura incredulidad! Tuvimos mucha suerte y agradecidos de que los leones caminaran hacia nosotros. Me detuve a un lado y simplemente los dejé venir a nosotros. Mi mano temblaba de alegría, así que me temo que el video no está perfectamente quieto”.

Cuando aparecieron unos pocos autos más, los leones finalmente desaparecieron en los arbustos, poniendo fin a la increíble visión.

The South African reportó 15 leones, y dice que es la mayor manada de leones vista mientras desfilan juntos en el Parque Nacional Kruger.

El canal de Kruger Sightings en YouTube tiene como objetivo conectar a las personas con la vida silvestre ayudando a los usuarios a ver más animales a través de los participantes que comparten sus avistamientos de vida silvestre en videos y en tiempo real. Y este podría ser uno de sus videos más populares hasta ahora.