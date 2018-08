¿Tuviste un derrame cerebral? Tu probabilidad de sufrir demencia es de 70%

La cosa empeora para los latinos

Sufrir un derrame cerebral incrementa el riesgo de sufrir demencia hasta en 70 por ciento, reveló un estudio que relaciona los accidentes cerebrovasculares con la función cognitiva del cerebro.

De acuerdo con la investigación, publicada en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, las características del derrame, su ubicación y su tamaño influyen en el porcentaje de riesgo de que las funciones cognitivas del cerebro se deterioren: entre mayor sea el daño, mayores son las posibilidades de sufrir demencia.

El estudio analizó los datos de 48 estudios en los que participaron más de 3 millones de personas con antecedentes de accidentes cerebrovasculares y encontraron que los problemas de suministro de sangre al cerebro pueden repercutir en el desarrollo de la demencia, un problema que actualmente padecen 50 millones de personas en el mundo.

Otro hallazgo importante es que, después de un accidente cerebrovascular, el riesgo de demencia es mayor para los hombres.

Los investigadores señalan la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar un derrame cerebral, por pequeño que sea, o bien, atenderlo adecuadamente, pues esto puede prevenir la demencia.

Un derrame cerebral puede ocurrir a cualquier edad; especialmente entre la población latina que suele sufrir estos eventos a más temprana edad que los anglosajones. Esto se debe a condiciones como una mala alimentación, el colesterol alto, la hipertensión no atendida y la obesidad, según los CDC.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 15 millones de personas sufren un derrame cerebral cada año. Otros factores de riesgo son la presión arterial, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Se calcula que para el año 2050, más de 130 millones de personas sufrirán demencia en el mundo.