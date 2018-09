Steve Bannon enfurece tras cancelarse su participación en evento de “New Yorker”

Presiones en redes sociales obligaron a suspender la asistencia del exjefe de asesores del presidente Trump

El editor de la revista The New Yorker invitó a Steve Bannon a un evento el mes próximo, donde le haría una entrevista, pero las presiones hacia David Remninck lo obligaron a cancelar al exjefe de asesores del presidente Donald Trump, desatando su furia.

Remnick dijo a The Associated Press que había cambiado de opinión sobre mantener a Bannon como invitado destacado durante una prestigiosa reunión que ha atraído a algunos de los artistas y figuras públicas más prominentes del mundo.

“He reflexionado sobre esto y he hablado con colegas, y he vuelto a considerarlo”, dijo Remnick. “Hay una mejor manera de hacer esto. Nuestros escritores ya han entrevistado a Steve Bannon para The New Yorker, y si se presenta la oportunidad, lo entrevistaré en un entorno periodístico más tradicional como lo mencionamos por primera vez, y no en el escenario”.

Los invitados al evento, además del viaje todo pagado, reciben honorarios, pero Bannon aseguró que su molestia no fue por ello.

“Acepté la invitación de The New Yorker sin pensar en un honorario”, dijo en un correo electrónico a AP. “La razón de mi aceptación fue simple: me enfrentaría a uno de los periodistas más valientes de su generación… David Remnick demostró que era irreflexivo cuando se enfrentó con la mafia en línea aullando”.

Los invitados de este año incluyen a Emily Blunt, Zadie Smith y Sally Yates, a quien Trump despidió como subprocuradora después de que ella se negara a respaldar su prohibición inicial de viajeros de países musulmanes.