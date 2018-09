Brooklyn eliminará condenas previas de bajo nivel por marihuana para comenzar de cero

Unas 20 mil personas han sido procesadas por ese delito desde 1990

Ahora que consumir marihuana en público ya no es ilegal en NYC, quieren que la medida sea retroactiva.

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, anunció ayer el primer programa que ofrece a las personas arrestadas por casos de marihuana de bajo nivel, la oportunidad de que sean borrados de sus registros policiales.

La medida no aplica para aquellos con ciertos crímenes violentos o delitos sexuales.

El resto de los casos, pueden acercarse el 21 de septiembre a la Iglesia Bautista Lenox Road, en 1356 Nostrand Ave, Prospect Lefferts Gardens.

Allí serán recibidos por un abogado defensor, quien los ayudará a llenar una moción para desestimar las condenas, que luego será presentada ante un juez.

Ese mismo día, agregó González, van a anular 3,438 órdenes de detención abiertas relacionadas con delitos de marihuana que se emitieron antes del 1 de septiembre de 2018, fecha cuando comenzó la nueva medida.

Otras sesiones posteriores se llevarán a cabo a lo largo de Brooklyn.

La procuradora general del estado, Letitia James, elogió la idea. “Esta nueva iniciativa permite a las personas con delitos menores de marihuana tener el nuevo comienzo que merecen”, dijo, citada por New York Post.

El nuevo programa cuenta con abogados de The Legal Aid Society, Brooklyn Defender Services, Brooklyn Law School y The Center on the Administration of Criminal Law de NYU.

Se cree que unas 20 mil personas han sido condenadas por un delito de marihuana de bajo nivel desde 1990, según las cifras de la fiscalía.

González dejó de procesar ofensas de bajo nivel por marihuana a principios de este año, incluidas personas que fueron sorprendidas fumando en público.

“Ese registro criminal puede impedir seriamente la capacidad de una persona para conseguir un trabajo, educación, vivienda y otros servicios importantes. Es justo aliviar a estos individuos de esa carga y permitirles dar vuelta una nueva página y seguir adelante con sus vidas”, dijo González.