5 pasos para lucir pestañas postizas de forma perfecta

No hay quien se resista al poder de las pestañas postizas, la longitud y la cantidad son tu elección, pero el objetivo no es que parezcan falsas, sino que simulen una extensión de las tuyas

No cabe duda que desde hace un tiempo el enfoque del maquillaje está en los ojos. Por eso, las pestañas espesas son indispensables para todo maquillaje.

“Las pestañas son bien importantes porque te dan una buena base en el maquillaje de ojos. Te dan ese drama y ese detalle bonito que hace que tus ojos resalten”, menciona el maquillador Enrique Iglesias, de Bloom Salon en San Patricio Plaza.

Para el diario, varias capas de mascara son suficientes y cuando se trata de un “look” más elaborado, las pestañas postizas pueden convertirse en tus mejores amigas.

“Pero ¡cuidado!”, dice el maquillador.

La selección incorrecta de las pestañas postizas puede hacerte ver como una muñeca antigua o sencillamente no tener ningún efecto en tu mirada.

“Hay que buscar una pestaña que no tumbe la mirada y que no se vea muy pesada. Buscar una pestaña que se destaque. Todo va a depender de la forma del ojo y del espacio y el tamaño del ojo. Si a un ojo muy grande se le ponen pestañas muy pequeñas no se va a notar el efecto. Si a un ojo muy pequeño se le ponen pestañas demasiado grandes no se va a ver bien”, sugiere Iglesias.

Paso a paso

1. Antes de ponerte un par de pestañas postizas debes medirlas para verificar si hay que cortarlas un poco o no. Después desmaquilla y limpia bien el rostro.

2. Luego, maquilla el rostro completo y al final coloca las pestañas postizas. Debes tener a la mano el par de pestañas y la pega especial, además de unas pinzas, palillos de algodón y una crema de ojos por si acaso ocurre un accidente.

3. Identifica qué pestaña va en cada ojo, aplícale la pega en el borde y colócalas suavemente sobre la línea natural de las tuyas. “Vienen unas pegas que son a base de aloe vera y vitamina E que protegen la pestaña”, menciona Iglesias.

4. Coloca las pestañas comenzando poco después del lagrimal y extendiéndose hasta el borde exterior de la pestaña. Procura que las pestañas postizas queden tan cerca de las naturales como sea posible. No olvides que puedes ajustarlas con las pinzas o el palillo de algodón.

5. Traza una línea con delineador o sombra sobre la base de las pestañas y aplica mascara.

Iglesias es enfático al advertir que debes remover las pestañas postizas con mucho cuidado para no afectar el ojo ni la pestaña natural.

Existen dos tipos: las pestañas postizas o las extensiones de pestañas. La diferencia entre ambas es que las postizas -que pueden colocarse de pelo en pelo o la tira completa- se ponen para una ocasión específica y después se quitan, mientras que las extensiones tienen una duración de tres a cuatro semanas y siempre se pegan pelo por pelo.