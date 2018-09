Este es el supuesto “Trinitario” que busca el NYPD en caso Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz

Frederick Then, de 20 años, es “buscado para entrevista”

Las autoridades de Nueva York andan tras la pista de Frederick Then, 20 años, a quien quieren entrevistar en relación con el asesinato de Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, de 15, el pasado 20 de junio.

Este miércoles, funcionarios del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) indicaron a medios locales que Then, presuntamente, tiene vínculos con la pandilla “Los Trinitarios”, a los que se les atribuye el ataque a machetazos de “Junior” en el exterior de una bodega en El Bronx.

Un portavoz del NYPD que no ha sido identificado dijo que Then es “buscado para entrevista”. La fuente no especificó si esta persona de interés tuvo alguna vinculación directa o indirecta con el crimen.

En caso de ser arrestado, el joven sería el décimocuarto procesado en relación con el asesinato del joven dominicano, que las autoridades creen fue confundido con un miembro de otra banda rival.

A finales de agosto, el jefe de Detectives del NYPD, Dermot F. Shea, aseguró que la investigación del caso sigue abierta y que continuará hasta detener a todos los responsables.

“No vamos a descansar hasta que todos los culpables del asesinato de Junior enfrenten la justicia”, indicó Shea, en una rueda de prensa tras el arresto de Ronald Ureña, de 29 años, el décimotercer sospechoso detenido.