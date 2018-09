La selección mexicana quiere al ‘Tuca’ Ferretti, pero se lo tiene que suplicar a su ‘dueño’

El brasileño más mexicano se ha cansado de decir que no quiere el timón del Tri, pero...

CDMX, México – Él ha dicho que no, Tigres también, pero alguien en el Tri ya se encaprichó o no tiene otra opción por el momento. El futuro del técnico Ricardo Ferretti está en las manos de la empresa CEMEX.

Una fuente de la Federación Mexicana de Futbol filtró ayer que tras tanta información “imprecisa e inestable” que se ha suscitado en estas semanas referentes al futuro del DT nacional, se decidió concluir con este tema y será el lunes cuando se reúnan todas las partes.

“Ya se ha hablado mucho de este tema. Por un lado los medios especulan que Ferretti está abriendo la puerta para irse al Tri, y por otro Tigres dice allá en Monterrey que se queda en el equipo”, dijo la fuente federativa con sede en Toluca.

Se le preguntó que ante tal situación cuál es la postura de la Comisión de Selecciones Nacionales.

“Para ya acabar con esas especulaciones, estate al pendiente del lunes, porque se van a reunir gente de la Federación, de Tigres, el propio ‘Tuca‘… y de CEMEX“, dijo.

Confesó que ya quieren darle carpetazo a tanta especulación, de que si se va, de que si se queda en Tigres o de que si abre la puerta para irse al Tri.

“Ya no quieren especulaciones. El lunes gente de la Federación irá directamente con gente de CEMEX para ver la viabilidad de que dejen libre a Ferretti.

“La gente de la selección sabe lo que Miguel Garza ha declarado”, dijo, “por eso ya se irán directo con gente de la empresa (CEMEX) para ver si ellos abren la puerta y lo dejan libre. Los (directivos) de la selección saben que la directiva no quiere soltarlo, por eso ya se irán directo arriba, a la empresa, a los dueños“.

Consultando con una fuente de Tigres, comentó que de suceder eso, los dirigentes de CEMEX estarían “tirándole la bolita” a Miguel Ángel Garza, directivo de Tigres, para que sea él quien decida.

“No creo que CEMEX se la aviente”, dijo la fuente de Sinergia Deportiva, “o sea, sí que los busquen, sí, porque acá (en Tigres) ya se negaron a soltarlo, pero cuando lleguen a ellos (a CEMEX), conociendo a la institución, le dirán que se dirijan con Miguel, y ahí se atorará todo otra vez“, confesó la fuente de Tigres.

¿Y “Tuca”?

Una cosa es lo que quiera el Tri, otra lo que quiera Tigres y otra lo que vaya a decidir CEMEX, pero ¿y qué es lo que desea el técnico Ricardo Ferretti?

“Yo hablé con él y me dijo que él no quiere irse, que se quiere quedar, y que sólo falta que ya en CEMEX salgan a declarar que se queda para él ya cortar con todo. También ya está harto de que no se defina.

“Sólo espera el apoyo de su empresas, del equipo ya lo tiene, pero falta que Rogelio Zambrano (de CEMEX) salga a apoyarlo”, informó la fuente.

Más información