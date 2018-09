Empleada de Taco Bell niega servicio a cliente por no hablar español y lo paga de la peor forma

El video se viralizó y llevó al despido inmediato de la trabajadora de Taco Bell

Un curioso caso de discriminación racial, esta vez proferido por un hispano contra un anglosajón, se viralizó en las redes sociales

La empresa de comida rápida Taco Bell despidió a una empleada hispana de una sucursal en Hialeah, en el condado de Miami-Dade (Florida), por negarse a atender a una cliente porque esta no hablaba español.

El hecho se dio a conocer por un video que se hizo viral, en el que ve a Alexandria Montgomery cuando es rechazada por la empleada. “Luisa”, que dice no hablar inglés y que al final de una larga discusión le cierra la ventanilla del autoservicio en su cara y amenaza con llamar a la Policía.

“No hay nadie que hable inglés”, le dice, mientras Montgomery le contesta que “esto es Estados Unidos”.

La empleada, de una sucursal de Hialeah, ciudad con una gran población cubana, le insiste que allí nadie habla inglés y que mueva su carro para poder atender a otros clientes que esperan en la fila.

En un momento de la discusión, en la que cada una habla su idioma y ninguna entiende por completo lo que la otra dice, “Luisa” le dice que se vaya a otra sucursal en la que sí se habla inglés.

Frustrada, Montgomery dice que no es justo, que ella se debe saber el menú y por números podría ordenar, mientras “Luisa” dice que va a llamar a la Policía porque no mueve su carro y no puede atender a otros clientes.

Montgomery le pide hablar con el administrador y ella le contesta en español que no hay nadie que le pueda tomar su orden en inglés.

Un portavoz de Taco Bell dijo que las acciones de la empleada, cuyo nombre no fue divulgado, no cumplen con sus “expectativas de servicio al cliente” y que había sido despedida.