¿Tri o no Tri? Le llegó la hora de la verdad al ‘Tuca’ Ferretti

Hoy se define si hay sucesor de Juan Carlos Osorio o más incertidumbre en torno a la selección mexicana

CDMX, México – No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y hoy se precisan certezas en la selección mexicana de fútbol.

Este lunes se definirá el destino de la dirección técnica del Tri.

Finalmente y luego de toda la serie de especulaciones y comentarios que se dieron en torno al tema, hoy se reunirá la directiva de Tigres junto con los enviados de la Federación Mexicana de Fútbol para ver cuál será el futuro de Ricardo Ferretti.

La semana pasada, la dirigencia del conjunto regio estaba molesta porque la FMF ni las gracias les había dado luego de haber cedido al “Tuca” para que dirigiera de manera interina al Tricolor durante cuatro partidos amistosos.

El propio estratega dejó ver que se necesitaba indemnizar a Tigres, ya que su salida les dejaría un gran problema para encontrar un técnico que tome las riendas del equipo.

Guillermo Cantú, director general deportivo de la Federación, ha tratado de ser cuidadoso indicando que estaba emocionado por contar con un hombre de la trayectoria de Ferretti para los duelos que ya se cumplieron en Estados Unidos, y para los que vienen en octubre.

Será hasta hoy cuando se dé la reunión que definirá si el timonel de los felinos está dispuesto a dirigir al Tri bajo los lineamientos deportivos y económicos del organismo futboleros, o en definitiva cierran este capítulo para dejar que el Tuca continue con su trabajo al frente de Tigres, y la Femexfut se dedique a buscar en otros sitios al hombre que pueda suceder en el cargo a Juan Carlos Osorio.