Doctor dice que abusó sexualmente de 4 pacientes debido a trastorno bipolar

Su condena ya está por terminar, pero queda pendiente determinar el nivel de agresor sexual que quedará en su expediente

El doctor David Newman abusó sexualmente de cuatro pacientes de la sala de emergencias porque estaba sumido en una manía inducida por el trastorno bipolar, testificó ayer un psiquiatra en la Corte Suprema de Manhattan.

“Cuando cometió las ofensas, sufría de un episodio hipermaníaco”, dijo el Dr. Eric Goldsmith, un testigo de la defensa de Newman, quien se declaró culpable de los actos.

Newman cumple una condena de dos años, que finaliza el 9 de octubre. Su abogado defensor, Edward Kratt, argumenta que debe ser designado delincuente sexual de nivel 1, el menor riesgo, porque su comportamiento no fue producto de una desviación sexual, sino de una enfermedad.

El estado recomendó un estado de nivel 2, riesgo moderado, mientras que la fiscal Eun-Ha Kim está presionando por una designación de nivel 3, que es el riesgo más alto.

Goldsmith testificó en la audiencia que el otrora reconocido médico, que ha dictado conferencias a nivel nacional sobre la relación paciente-médico, tiene bajo riesgo de reincidencia.

“El comportamiento que condujo a su arresto no era característico de su estado de ánimo habitual y no reflejaba ningún tipo de problemas psicológicos de larga data”, dijo el psiquiatra, mientras Newman inclinaba la cabeza y se secaba las lágrimas, detalló New York Post.

Newman, de 48 años, fue arrestado en 2016 por drogar a una paciente de 29 años con propofol, el mismo poderoso sedante que mató a Michael Jackson, y luego eyacular en su rostro. La mujer había ido al hospital por una lesión en el hombro.

Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, también admitió que tocó inapropiadamente a otras tres pacientes durante sus visitas a urgencias en 2015.

La fiscal argumentó que los ataques de Newman fueron calculados, no impulsivos, y cuestionó la imparcialidad de Goldsmith, dado que es un testigo de defensa pagado. Newman todavía tiene su licencia médica.