Queda en silla de ruedas tras hacerse un tatuaje

Luisa Fernanda Buitrago, una joven de Casanare, Colombia, se realizó un tatuaje debajo del seno derecho cuando estaba embarazada, lo que le provocó múltiples problemas graves de salud que le impidieron volver a caminar y le hicieron perder al bebé que esperaba.

A través de un video de Facebook, la joven dio a conocer su historia y reveló que tras hacerse el tatuaje adquirió una bacteria que afectó su médula espinal, por lo que los médicos le indicaron que no podría caminar nuevamente.

En marzo de 2017, Buitrago se sometió a una operación en la columna para drenar el líquido producido por la infección, pero después presentó problemas con su apéndice.

“Por mucho medicamento, tuve el aborto el 19 de marzo. Tuve un aborto espontáneo por mucho, demasiado medicamento”, señaló Luisa Fernanda.

Luego de enfrentar este cambio radical en su forma de vida, la joven confesó que comenzó a deprimirse, pero acudió a terapia para poder ser más independiente y hacer más cosas por sí sola.

Aunque reveló que no puede salir a la calle porque no tiene la silla de ruedas adecuada, Luisa no pierde la esperanza de continuar aprendiendo cómo superar esta adversidad con la mejor actitud posible.

(Por: Telemundo)