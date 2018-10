Bernie Sanders deja en ridículo a Trump y Kavanaugh y las redes no resisten

En medio de la crisis que vive la Casa Blanca y el presidente Donald Trump por el escándalo de abuso sexual de su nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh un video recorre este lunes las redes que los deja a ambos en completo ridículo.

El senador Bernie Sanders publicó en su cuenta de Twitter un video que compara la respuesta del candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh a las acusaciones de agresión sexual en contra del presidente Trump , diciendo que Kavanaugh basicamente usó el mismo libreto para su defensa.

“Cuando se enfrentó a las acusaciones de agresión sexual, Brett Kavanaugh tomó una página del libreto de jugadas de Donald Trump”, escribió Sanders en Twitter.

When faced with allegations of sexual assault, Brett Kavanaugh took a page from Donald Trump’s playbook. pic.twitter.com/jdDIYmOgtx

El video compara las negaciones de conducta sexual inapropiada de Trump y Kavanaugh, particularmente la afirmación de ambos hombres de que las acusaciones de mujeres fueron parte de conspiraciones orquestadas en nombre de Hillary y Bill Clinton, reportó The Hill.

“Trump está acusando a al menos media docena de indeseadas palizas y besos en realidad forman parte de una conspiración mundial peligrosa dirigida por los Clinton, ayudada e instigada por los medios y las corporaciones internacionales”, se puede escuchar una voz en off diciendo durante el video, el cual ya tiene más de 300,000 vistas.

El video luego pasa a un clip del testimonio de Kavanaugh ante el Comité Judicial del Senado.

“Todo este esfuerzo de dos semanas ha sido un golpe político calculado y orquestado alimentado con aparente ira reprimida por el presidente Trump y las elecciones de 2016, venganza en nombre de los Clinton”, dice Kavanaugh en el video.

El video también muestra a Trump llamando las acusaciones en su contra “totalmente y absolutamente falsas”, antes de que Kavanaugh luego declare sus acusaciones de tres mujeres como “acusaciones adicionales viciosas y falsas”.

Más de 20 mujeres han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada, incluidos besos no deseados.

La publicación de Sanders de inmediato fue retomada por las redes que no han escatimado esfuerzos en arremeter contra Trump y Kavanaugh.

