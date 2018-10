Ciudadanía y educación

Avanzan las campañas para ayudar a nuestra comunidad

Como parte de los esfuerzos constantes de la Hispanic Federation por alentar a todas y todos los inmigrantes habilitados a que se hagan ciudadanos -y de ayudarles a hacerlo- a partir de ahora y hasta fines de marzo de 2019 estaremos realizando campañas mensuales de ciudadanía, así como días de consulta telefónica. Las dos primeras jornadas de consultas telefónicas serán hoy, 2 de octubre, y mañana, miércoles 3. Y dos días después, los habilitados podrán iniciar su camino a la ciudadanía.

En los días de consulta, las personas interesadas pueden comprobar o confirmar su elegibilidad para la ciudadanía con el asesoramiento de nuestro personal especializado. Quienes estén habilitados para solicitar la naturalización podrán inscribirse para una consulta con abogadas y abogados voluntarios que les ayudarán a rellenar los formularios y las solicitudes, y a presentar la documentación necesaria para poner en marcha los trámites,

Este martes 2 y miércoles 3, quienes crean que cumplen con los requisitos para pedir la naturalización podrán consultar a nuestros expertos llamando entre las 5pm y las 8pm a nuestra línea de información gratuita y bilingüe, al (866) 432-9832. Y el 5 y 6 de octubre -jueves y sábado de esta semana, respectivamente- quienes hayan sido aprobados y se hayan inscrito podrán completar las aplicaciones de ciudadanía de 9am a 3pm en la sede de nuestra Hispanic Federation, en 55 Exchange Place, Suite 501, New York, NY 10005.

Y si no pueden o no quieren iniciar esos trámites de inmediato, tendrán varias oportunidades más en los meses próximos.

Comprométanse con la educación

El martes 9 de octubre, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, se llevará a cabo en el Centro de Graduados de CUNY, en el 365 de la Quinta Avenida, esquina con la calle 34, en Manhattan, una Reunión Cumbre Hispana sobre Educación.

Se trata de una actividad en la que participarán padres y madres, académicos, dirigentes comunitarios y otras personas interesadas en la política educativa de la ciudad y el estado y más especialmente en la educación de nuestros hijos e hijas y de todos los jóvenes de nuestra comunidad.

Para participar, deben inscribirse previamente. Y para inscribirse, deben dirigirse a https://hispanicedsummit2018.eventbrite.com .

También pueden pedirnos más información llamando a la línea bilingüe y gratuita de la Hispanic Federation, al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832.

No olviden que Puerto Rico y los puertorriqueños siguen necesitando nuestra ayuda y nuestro apoyo. Les aliento a que se informen sobre la iniciativa Take Action for Puerto Rico visitando nuestro sitio web http://www.hispanicfederation.org o buscándonos en Facebook y Twitter.

También les invito a que colaboren con nuestro Fondo Unidos haciendo una donación en http://www.hispanicfederationunidos.org.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo séptimo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!