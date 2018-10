Gabriela Bo revela secretos íntimos de su ex Cristian Castro

La modelo dijo que a Castro no le gustaba que escuchara música de Luis Miguel

Una vez más, el cantante Cristian Castro vuelve a estar en el ojo del huracán, ya que el pasado fin de semana su exesposa, la modelo Gabriela Bo, hizo declaraciones íntimas de su matrimonio con el cantante, como que él le prohibía escuchar cierto tipo de música y era muy paranoico.

“Con Cristian viví muchas co­sas, no todo fue malo, pero no me dejaba escuchar a Luis Miguel, yo no podía cantar nada que tenga que ver con hombres… Cristian no está cómodo con lo que hace, no se siente a gusto con su carrera, odia hacer entrevistas… Un día te ama y al otro te odia, es muy caballeroso pero no es romántico”, dijo.

Bo también aseguró que al intérprete de “Lloran las rosas” le gusta tomar leche de un biberón.