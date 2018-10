López Obrador estaba arriba en las elecciones del 2006, afirma el priísta Roberto Madrazo

Si hubieran hecho el recuento de votos, AMLO hubiera resultado ganador, dijo el político del PRI

MÉXICO – Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del PRI, afirmó que, según sus actas, la elección de 2006 la aventajaba Andrés Manuel López Obrador frente al panista Felipe Calderón.

En entrevista radiofónica en XEVT, el priista afirmó que tras los comicios de ese año, Calderón le pidió presentar sus actas para respaldar su triunfo.

“Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI en donde iba a demostrar él su triunfo respaldado en actas del PRI”, declaró.

“En mis actas Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas, en las del PRI no lo sé”.

Consideró que de haber hecho el Instituto Federal Electoral (IFE) un recuento total de los votos, el resultado hubiera sido favorable para el entonces candidato del PRD.

“Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la Oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador, pero esa no era mi lucha, no era mi lucha entrar a ese debate porque yo tampoco tenía todas las actas”, insistió.

Sin embargo, precisó que aunque la tendencia favorecía a Obrador, aún no contaba con todas las actas.

“Si yo hubiera tenido la certeza de que en mis actas ganaba López Obrador, no hubiera tenido la duda de dárselas, pero me faltaba información, me faltaban datos, me faltaba documentación”, señaló.

Consideró que de haber hecho una declaración en favor de uno de los dos candidatos punteros, hubiera dinamitado la vida del IFE y del sistema político.

“Así como yo no podía reconocer que Andrés Manuel ganaba porque me faltaba información pero la tendencia era clara, yo tampoco podía darle la ventaja a Felipe Calderón porque tampoco tenía la certeza de que hubiera ganado”, comentó.

“Y para un lado o para el otro yo hubiera quedado muy mal, hubiera dinamitado las cosas”.

Precisó que sí el entonces Instituto Federal Electoral hubiera aprobado el recuento de los votos, como lo exigía López Obrador, el político izquierdista se hubiera llevado la presidencia de México.

Sin embargo, dijo que se quedó callado, porque no era “una guerra” que a él le correspondiera.

Ya que su partido, Revolucionario Institucional quedó en tercer sitio. Es decir en nada le favorecía haber hablado.