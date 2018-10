Esta es la hora límite para registrarse para votar

Hace un mes más de 1.5 millones de personas salieron a votar en las elecciones primarias en Nueva York. Aunque este número es impresionante, y un aumento notable de la tasa de participación en las elecciones anteriores, nuestro trabajo no ha terminado.

El día de elecciones más importante de todo el año, las elecciones generales del jueves 6 de noviembre, se aproxima. Y este viernes, 12 de octubre, es el último día de poder registrarse para votar en esas elecciones.

Como líder juvenil en mi comunidad, varias veces he visitado las oficinas de nuestros oficiales electos en Albany–cada vez buscando que me escuchen cuando les explico las necesidades de mi comunidad como el Acta de Sueño de Nueva York y la necesidad de invertir en las escuelas, no las cárceles. En menos de un mes me van a escuchar más fuerte que nunca, cuando salga a votar.

Este verano cumplí 18 años y me registré para votar. Actualmente soy la única en mi familia que puede votar. En las elecciones del próximo mes, cuando vaya a los sitios de votación, estaré votando por mis hermanos, por mis padres y por mi comunidad.

Votar es la forma más fuerte que existe para decir que aquí estamos, y que tenemos voz y derechos en este país. Votar es un acto de libertad, y también, este año, de protesta en contra de los que nos están atacando. Votar nos permite darle voz a quienes aún no pueden votar. En este momento, estamos luchando contra una máquina al nivel federal que es racista, xenofóbica, y que solo busca a hacer los ricos aún más ricos. Es por eso que necesitamos a funcionarios electos en nuestro estado que lucharán contra esa agenda y pondrán primero a las personas trabajadoras, los inmigrantes y a las personas de color.

En Staten Island, donde yo nací, y en todo Nueva York necesitamos viviendas asequibles, transporte público que funcione, fondos para nuestras escuelas públicas, y protecciones para los inmigrantes.

Ya vimos el poder de salir y votar en las elecciones primarias que se llevaron lugar el mes de septiembre. Vimos que mas de 1,500,000 de personas votaron comparado a solo 574,000 en el 2014. El 6 de noviembre necesitamos salir a votar con aún más entusiasmo para elegir a representantes en Albany y en el Congreso que comparten nuestros mismos valores.

Yo me registré para poder votar en nombre de mis familiares, mis amigos, de quienes no pueden votar, y por mi misma. ¡Para que juntos podamos transformar a nuestro estado y elegir a las personas que nos representarán y nos protegerán, regístrese para votar!

-Irma Barrios es miembro de Make the Road New York, la organización comunitaria de base más grande de Nueva York que ofrece servicios y organiza la comunidad de inmigrantes. En Twitter: @MaketheRoadNY