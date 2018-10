“Nos robaron dos veces la Presidencia. Los perdono”, dice López Obrador

El presidente electo de México dijo que ahora solo quiere que el país salga adelante

MÉXICO – Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, aseguró hoy que perdona a los que le hicieron fraude en los procesos electorales pasados.

“Nos robaron dos veces la Presidencia. A todos esos los perdono. Lo que quiero es que México salga adelante. Perdón sí, olvido no. Vamos hacia adelante por los que vienen atrás de nosotros”, dijo el tabasqueño durante su gira de agradecimiento.

El 4 de octubre, López Obrador aseguró que si Felipe Calderón Hinojosa no hubiera ganado por el “fraude” de 2006, se habría evitado mucho sufrimiento en México.

“Siempre he sostenido y hay pruebas de que hubo un fraude electoral en el 2006, por eso no se abrieron los paquetes electorales. Por eso no se cumplió con la demanda de la gente de que se contaran los votos. Eso ya se sabe. La mayoría de los mexicanos saben lo que realmente sucedió.

Pero no nos vamos a quedar en eso. Se presentó una nueva oportunidad”, indicó el tabasqueño, después de que le preguntaran sobre la entrevista en la que Roberto Madrazo Pintado, candidato presidencial del PRI en 2006, señalara que AMLO habría ganado con el voto por voto.

“Tenemos la posibilidad de acabar con los fraudes electorales. Es un compromiso. Se convertirá en delito grave el delito electoral. Nadie ocultará dinero del presupuesto para favorecer a candidatos”, dijo López Obrador.

Añadió: “El que cometa fraude va a ir a prisión sin derecho a fianza. El próximo Presidente se va a convertir en el guardián de las libertades. Dañó mucho el fraude. Se hubiese evitado mucho sufrimiento, pero tenemos que ver hacia delante”.