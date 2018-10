Andrea Legarreta explota contra calumnias de ex compañero de ‘Hoy’

View this post on Instagram

Dedicarme a lo que me dedico, tiene sus pros y sus contras… Sé también que siempre habrá quienes quieran ensuciarme o inventar basura sobre mi y calumniarme ( Y sólo ellos saben sus motivos) Cada quien da lo que tiene adentro para dar… Vaya que he escuchado y soportado infinidad de mentiras acerca de mi vida laboral y privada… Pero la verdad, en cuanto me conecto con mi REALIDAD, no me queda más que AGRADECER… GRACIAS a ti, que has estado apoyándome y queriéndome aún sin conocerme personalmente y me has “adoptado” como de tu familia, eso, desde hace años me ha hecho sentir bendecida! Por más que quieran ensuciarme, ahora diciendo que no me gusta convivir con el público, durante años ustedes han visto mi cercanía y agradecimiento con nuestra gente en cada lugar donde se acercan a mi, en cada visita que hacemos a distintos lugares en la cuidad y en los diferentes estados de la República Mexicana… Es un regalo hermoso para mi y JAMÁS podría rechazar ese amor y esas sonrisas que me regalan y alimentan mi alma… No me he sentido jamás superior a alguien y sin duda durante años han podido ver en sus pantallas o en vivo, mi cercanía con nuestro público y también en los momentos que van más allá de la diversión, en los momentos duros, donde hay que apoyarnos unos a otros, siempre estoy dispuesta a apoyar de todas las formas posibles… Entonces, es cuando pienso, que estoy dispuesta a aguantar y pagar ese “precio” y tolerar a los mentirosos, detractores y “haters”, porque NADA de eso pesa más que todo lo bueno que me ha dado dedicarme a lo que me dedico… No soy perfecta y no tengo una vida perfecta, pero agradezco cada una de las bendiciones que tengo y SIN DUDA, tú que me ves desde hace años, tú que me apoyas, tú que incluso a veces me jalas las orejas, Tú que has disfrutado lo bueno que me pasa y te has conmovido con mis tristezas o momentos difíciles, TÚ eres también una de esas bendiciones que agradezco desde el fondo de mi alma!! Y cuando mis jefes me digan que me toca salir de visita a algún sitio, estaré feliz cerca de ustedes! Los abrazo y les mando mucho amor!! GRACIAS 🙏🏻 ❣️ Siempre GRACIAS… #BendicionesHermosuras