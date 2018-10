Critican al Rey de España por negarse a tomar un escoba y ayudar a damnificados

"Decían que venía a ayudar"

La visita del Rey Felipe VI y su esposa Letizia a Mallorca, España, terminó con críticas y acusaciones de prepotencia.

Los reyes visitaron la isla el viernes pasado para ofrecer sus condolencias a las víctimas de las inundaciones registradas el pasado martes, que causaron doce muertos y un desaparecido.

El gesto humanitario sería eclipsado por un video que muestra cuando el Rey rechaza tomar una escoba que uno de los voluntarios le ofrece.

“Le he ofrecido el escobón al rey de España, pero me ha dicho que no, que ahora no podía”, escribió Óscar Tarela en Facebook. “Lo único que quiero conseguir es que de verdad ayude al pueblo. Decían que venía a ayudar y le ofrecí mi escoba, porque con un apretón de manos, a mí por lo menos, no me ayuda en nada”.

El rey Felipe VI después de decir: "Ayudemos a superarlo con nuestra Solidaridad" No es capaz de sujetar una Escoba en su visita a los afectados de las #InundacionesSantLlorenç y le contesta al voluntario: "Ahora no puedo que estoy muy ocupado"#LaRepublicaPaCuando pic.twitter.com/yHC3Bz955t — Monica Limon (@MonicaLimoni) October 15, 2018

El joven dijo que su intención nunca fue burlarse del Rey.

“Con este gesto no lo he querido vacilar, le he venido a decir que si no ayuda de una forma, que nos ayude con otra, sino no me hubiese estrechado la mano y me hubiera dado una palmada en el hombro”, escribió Tarela.

Las redes de todos modos criticaron al Rey por la acción.