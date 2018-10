Interrumpen en vivo “El Gordo y la Flaca” para denunciar discriminación de Raúl y Lili

La comunidad trans encaró a "El Gordo"

La polémica que ha causado la participación de Ángela Ponce en Miss Universo alcanzó a Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores de “El Gordo y la Flaca” de Univision. Miembros de la comunidad trans interrumpieron una transmisión en vivo del famoso programa en Nueva York, para manifestarse en contra del tratamiento que dieron los presentadores al caso.

Los inconformes encararon a “El Gordo” y le reclamaron la manera en que se expresó de una mujer transexual que se quitó la vida tras responsabilizar a Lupita Jones, ex Miss Universo, por no estar de acuerdo con la participación de mujeres transexuales en el certamen que ganó en 1991.

“La voz de Raúl de Molina se escucha claramente donde dice ‘y a este señor o señora, como le quieran llamar’. Eso es una falta de respeto porque si nos ven como mujeres nos tienen que respetar como mujeres. Podemos soportar eso de personas en la calle pero [no] de personas públicas…”, expresó la inconforme a quien Raúl de Molina le cedió la palabra.

El popular conductor ofreció una disculpa y negó haber pronunciado esas palabras, además aseguró que él había evitado que la producción retirara a los inconformes de lugar. Todo fue en vano.

“Raúl estamos muy molestas, la comunidad está muy molesta por los comentarios que hicieron, sobre todo seguirle la corriente a Lupita Jones cuando sabemos que más del 70% de la comunidad trans es que apoya al programa”, agregó otra molesta manifestante.

“Como yo dije en el programa este fue el primer programa en televisión que tuvo una persona transgénero que yo quería mucho que se llama Cachita, que falleció hace unos años atrás y era parte del programa. No existía ningún programa en televisión que tuviera esto. Lo que dijimos en el programa es que nadie se tiene que suicidar porque Lupita Jones hizo unos comentarios y ella piensa que no debe estar en Miss Universo no es para que nadie se mate por esto”, se defendió “El Gordo”.

Y es que Ángela Ponce, Miss España, será la primera mujer transgénero que participará en Miss Universo, lo que ha dividido opiniones en diferentes actores del concurso de belleza.