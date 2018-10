La promesa de $1 millón de dólares que Trump se niega a pagar

Este lunes la palabra del presidente Donald Trump volvió a quedar en entredicho luego de que se negara a pagar una curiosa apuesta con una reconocida senadora demócrata.

El magnate negó hoy antes los medios de comunicación que le ofreció a la senadora Elizabeth Warren $1 millón de dólares para que se sometiera a una prueba de ADN que demuestre su herencia nativo americana, como la demócrata lo ha asegurado en el pasado.

Las declaraciones de Trump llegaron después de que Warren respondió al desafío del presidente y dio a conocer los resultados de una prueba de ADN que muestra que tiene un ancestro nativo.

“No dije eso. Será mejor que lo lea de nuevo”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron sobre su oferta de $1 millón de dólares.

Sin embargo como ha ocurrido en el pasado Trump no se percata de que todo lo que dice queda grabado, como fue en esta ocasión la apuesta que le extiende a la demócrata en frente de todos sus seguidores.

Durante un mitin de campaña el 5 de julio, Trump se burló de Warren por sus afirmaciones de ascendencia de nativo americanos y aprovecho para hacer la apuesta.

“Le daré un millón de dólares a su organización benéfica favorita, pagada por Trump, si toma el examen y demuestra que es indígena”, dijo Trump en ese momento. “Tengo la sensación de que ella dirá ‘no’. ”

FLASHBACK: President Trump on Elizabeth Warren, 7/5/2018: “I will give you a million dollars to your favorite charity, paid for by Trump, if you take the test and it shows you’re an Indian.” https://t.co/WNdyvfgaYd pic.twitter.com/ToAd1qaQJl

— The Hill (@thehill) October 15, 2018