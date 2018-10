EEUU presionará a México para actuar contra caravana de inmigrantes que enfurece a Trump

Mike Pompeo se reunirá con funcionarios mexicanos y con representantes del presidente electo Andrés Manuel López Obrador

Durante su visita a México el 19 de octubre, el secretario de Estado, Mike Pompeo, abordará como tema toral la caravana de inmigrantes de Honduras que se dirige hacia Estados Unidos.

“Estoy segura de que habrá conversaciones con México sobre cómo podemos trabajar juntos en este tema”, confirmó una alta funcionaria de esa dependencia en conferencia telefónica con periodistas. “Ciertamente estamos buscando resultados concretos y soluciones que funcionen para ambos países”.

El presidente Donald Trump ha enfurecido por el incremento del cruce de familias en la frontera con México, luego de suspender su programa de separación de niños de sus padres, debido a ello ha pedido a Pompeo trabajar con México para hacer más difícil que los inmigrantes centroamericanos crucen la frontera, utilizando el tema de las negociaciones comerciales como un medio de presión, confirmaron fuentes de la Casa Blanca al Washington Post.

En la llamada telefónica con la funcionaria del Departamento de Estado los representantes de los medios insistieron en el tema de la caravana y las acciones del gobierno federal, así como el trabajo que se realizará con la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, particularmente con el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Mi parte del trabajo aquí en el Departamento de Estado es coordinarme con el Gobierno de México para ver si podemos disuadir las amenazas y abordar las cosas antes de que lleguen a nuestra frontera compartida”, apuntó.

Destacó que hay un trabajo continuo con sus pares mexicano y con los representantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, como ocurrió con el encuentro en Washington al que asistió el vicepresidente Mike Pence la semana pasada.

“Fue nuestra segunda conferencia anual con los países del Triángulo del Norte, que son el punto de origen de muchos de estos migrantes… seguimos trabajando estrechamente con los gobiernos de la región para ver qué podemos hacer juntos para enfrentar el desafío”, apuntó.

La colaboradora del secretario Pompeo no ahondó sobre las amenazas del presidente Trump de recortar recursos a los países del Triángulo Norte si no detienen a sus inmigrantes, pero justificó que se trata de un plan de ayuda iniciado en la administración de Barack Obama y que no sería “para siempre”.

“Comenzó con la administración de Obama en el año fiscal 2015… Esto es algo que no continuará para siempre, y creo que este es un programa en el que estamos comprometidos y hemos continuado aportando los recursos para financiar los proyectos que esperamos aborden las causas fundamentales de la inmigración y ayuden a las personas a prosperar en casa”, indicó. “De eso se trata realmente, de promover la prosperidad y la seguridad en estos países para que las personas puedan prosperar en casa”.

La caravana de inmigrantes hondureños se encuentran en Guatemala en su camino a México, donde el gobierno advirtió que sólo atenderá a aquellos que cumplan con los requisitos necesarios de asilo que marca su ley migratoria.

Un día antes de arribar a México, el secretario Pompeo visitará Panamá, donde abordará diversos temas, incluidos acuerdos comerciales, con el presidente Juan Carlos Varela.