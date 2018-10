Las “dos razones” por las que Melania sigue casada con Trump

El nuevo libro afirma que Melania ve a su esposo como una "figura paterna" que le brinda seguridad y poder

Nuevas revelaciones salen a la luz pública sobre la relación de Melania y el presidente de EEUU, Donald Trump.

Un nuevo libro que sale a la venta sobre las mujeres en la vida del magnate afirma que la primera dama Melania Trump ve a su esposo como una “figura paterna” que le brinda seguridad y poder, haciendo énfasis en su diferencia de edad de 24 años, informó la revista People

Nina Burleigh, la autora de “Golden Handcuffs: The Secret History of Trump’s Women”, relata en su libro como una “vieja amiga” de Melania Trump le confesó la verdadera razón por lo que la ex modelo se casó y a pesar de todo lo que ha pasado sigue con Trump: “Se trata de todo ese poder y protección. Creo que ella necesitaba un hombre fuerte, una figura paterna “.

Burleigh también afirma : “Las recompensas de la sumisión a la” vitalidad “y los caprichos de Donald fueron excelentes … Por supuesto, había que pagar un pequeño precio para mantener a raya al lobo de la mediocridad financiera. Había un papel que desempeñar … Melania jugaría a la gatita eslovena “.

Por su parte el libro sugiere que las elecciones de 2016 cambiaron todo eso y cita a una “amiga de Nueva York” de la primera dama que confesó para el libro que: “Melania solo quería zapatos con suela roja y un techo sobre su cabeza. Y ella consiguió esto “.

Este nuevo libro da mayor claridad sobre como, a pesar de los grandes y repetidos escándalos sexuales de Trump, Melania sigue al lado del primer mandatario.

Otras mujeres discutidas en el libro incluyen a la madre de Donald Trump, sus dos esposas anteriores y su hija Ivanka Trump.