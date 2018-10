Concejales visitan a menores trasladados de Rikers y denuncian fallas graves en centro de detención

Tras su paso por Horizon, calificaron a la Administración local y a ACS de mentir por no estar preparados para ofrecer a los internos el trato que ordena la ley de aumento de edad de responsabilidad penal

El 1 de octubre pasado entró en vigor la nueva ley de aumento de la edad de responsabilidad penal en Nueva York, que entre otras cosas, ordenaba el traslado de los menores detenidos en la cárcel de Rikers al centro de detención juvenil Horizon, en El Bronx. Y aunque la Ciudad cumplió con ese plazo, no actuó con responsabilidad y lo hizo “mintiendo” y “sin estar preparada”.

Esas fueron las denuncias que este martes un grupo de concejales hizo tras su visita a las instalaciones del centro de menores, donde encontraron graves fallas que según ellos ponen en riesgo la seguridad y la estabilidad de los más de 80 jóvenes que están recluidos allí y del personal de trabajo.

“Lo que encontramos hoy prueba que la Ciudad no estaba preparada para recibir a estos jóvenes, como lo habíamos advertido y ahora urge que pongan un tiempo límite para corregir las faltas y asegurarse de que las cosas se implementen como deben ser”, aseguró el concejal Andy King, presidente del Comité de Justicia Juvenil del Concejo Municipal, quien exigió a la Administración De Blasio “transparencia”y que admita su error y lo enmiende.

En ese mismo sentido se manifestó el presidente del Comité de Justicia del Concejo, Rory Lancman, quien afirmó que con el traslado de los internos menores del penal de Rikers a Horizon solo se cambio de sede una “cultura violenta” que no beneficia a los internos adolescentes y que va en contravía de las nuevas leyes.

“La razón de mover a los muchachos de 16 y 17 años de Rikers Island aquí no era crear otra Rikers Island en El Bronx, y lo que vimos hoy es muy preocupante, porque no vemos una experiencia diferente, ni un ambiente diferente, cuando estos jovencitos siguen siendo custodiados por oficiales de prisiones, que no es el espíritu de la ley de aumento de la edad penal”, aseguró el líder político, destacando la falta de los llamados especialistas juveniles que según la nueva normativa deben ser los responsables de vigilar y trabajar con los menores en vez de guardias.

“Ellos siguen como en Rikers Island y aunque admitimos que ACS ha mostrado progreso desde el 1 de octubre, todavía estamos muy lejos de la visión de crear otro ambiente, donde los jóvenes sean tratados como jóvenes”, agregó Lancman.

La concejal Inés Barron también señaló la falta de gestión para contratar a los nuevos expertos, pues de los más de 300 que se necesitan, hasta el momento se han entrenado a 175 y todos están en el centro juvenil Crossroads, de Brooklyn; ninguno en Horizon.

“No tengo duda que la gente que trabaja aquí es competente y tiene buenas intenciones, pero esto ya parece Rikers 2, porque no hay especialistas juveniles, quienes son los que van a hacer la diferencia”, dijo la política. “No podemos sentar a guardias no entrenados para hacer consejería cuando el 39% de estos muchachos tiene problemas mentales”, agregó la concejal, quien de paso criticó las instalaciones y los cuartos donde están los jóvenes, lo que según ella genera “claustrofobia”. “Así no podemos asegurar que cuando sean liberados van a estar listos para sumarse a la sociedad”.

Pero fue el concejal Jumaane Williams el más duro, y no solo criticó la manera como la Administración de Servicios Infantiles (ACS) encargada de manejar el centro de detención Horizon, está haciendo las cosas sino que le pidió al Gobierno local más claridad.

“Pedimos a esta administración que deje de mentir y que tenga una conversación honesta con el Concejo para que podamos trabajar en sociedad para resolver este problema”, dijo William. “Coincidíamos en que no estaban listos para operar Horizon y aunque esta Administración tenia la habilidad de pedir una extensión, se rehusó a hacerlo y fue irresponsable y ahora estamos viendo los resultados y estamos viendo un sitio con fallas de infraestructura que parece Rikers, pero que es todavía peor”.

El concejal Rafael Salamanca, del distrito donde funciona el centro de menores dijo que fueron tales las fallas de ACS y la Ciudad y la falta de preparación que se dieron cuenta de la gravedad de las cosas el mismo día en que los jóvenes reclusos fueron trasladados. Además de los hechos de violencia que se generaron y los desórdenes, según destacó, los programas no tomaron en cuenta a la población que venía.

“Ellos tenían mesas y sillas movibles y luego vieron que los chicos las usaron como armas y tuvieron que traer las mesas de Rikers y pegarlas al piso, crearon clases como si fuera una escuela y vieron que no funcionaba al cambiar de salones a los muchachos y ahora los tienen encerrados en las mañanas, eso no funciona”, dijo el concejal. “El problema principal es que están usando a oficiales de cárceles como consejeros, porque no han sido capaces de contratar a la gente que necesitan y necesitamos que la Administración admita que hay un problema y que se mueva más rápido en contratar a estos especialistas juveniles”.

Bryan Gil, quien estuvo recluido tres meses en Horizon el año pasado, aseguró que ese lugar cuenta con unos programas que son útiles para que los jóvenes se resocialicen, pero advirtió que traer oficiales carcelarios cambia todo ese concepto.

“Cuando yo estuve allá me hicieron cambiar mi manera de ver el mundo y me volví a poner en el camino correcto, pero creo que si hay guardianes no va a funcionar”, dijo el mexicano, de 17 años.

Wendy Calderón, directora de la organización Bronx Connect, se sumó a las quejas, y pidió soluciones inmediatas.

“Esto es una injusticia muy grande porque la Ciudad no estaba lista para atender a estos jóvenes, pero ya que lo saben ahora deben tomar acciones inmediatas para contratar a la gente necesaria y si no empezaron a hacerlo a tiempo deben moverse ya y admitir la verdad, porque estamos jugando con la vida y el futuro de estos muchachos”, dijo la activista. “Si no hacemos algo ahora le estamos diciendo a esos jóvenes que no valen nada y ponerlos en manos de oficiales de correccionales no tiene sentido porque ellos no son consejeros”.

Nicholas Aguilar, vocero de la Administración de Servicios Infantiles (ACS) defendió la labor que esa agencia y la Ciudad están haciendo en la transición de los menores infractores de Rikers a Horizon y destacó que tienen todo bajo control.

“Hemos hecho una serie de cambios desde que los jóvenes se mudaron y ya estamos viendo resultados. Ha habido menos incidentes violentos y la instalación se ha calmado considerablemente desde la primera semana”, dijo el funcionario. “La seguridad del personal y los jóvenes es una prioridad absoluta y continuaremos trabajando todos los días para fomentar un entorno seguro y de rehabilitación en Horizon”.