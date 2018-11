El testigo que podría cambiar el rumbo del caso de futbolista al que le cortaron los genitales en Brasil

Hay dudas sobre la versión del principal sospechoso, esposo de la mujer que aparece en la cama con Daniel Correa Freitas

El testimonio de uno de los presentes en la celebración de cumpleaños que culminó en el asesinato del futbolista brasileño Daniel Correa Freitas, de 24 años, a quien le cortaron los genitales y decapitaron, podría darle un giro distinto al caso e implicar más a los detenidos por el hecho.

Edson Brittes Júnior ha sostenido que cometió el crimen porque Correa Freitas intentó violar a su esposa Cristiana mientras ésta se encontraba dormida en una habitación de la vivienda familiar en la localidad de Sao José dos Pinhais, ciudad de Curitiba.

“Cuando abro la puerta, estaba encima de mi esposa mientras ella pedía auxilio. Lo que hice fue lo que haría cualquier hombre, porque la mujer que estaba allí no era mi esposa. Eran todas las mujeres de Brasil.Podía ser su hija, su hermana, su madres, su esposa. En ese momento era mi esposa, Cris, con la que llevo casado 20 años. La mujer a la que he dedicado mi vida, que siempre me amó y respetó”, dijo Brittes en un video difundido en un canal de televisión.

Por su parte, Cristiana ha dicho a los medios que, supuestamente, antes de que su esposo la emprendiera contra el occiso éste la estaba rozando con su miembro en contra de su voluntad.

La hija de ambos, Allana, había invitado a Correa Freitas a su fiesta de cumpleaños por los 18. El joven fue uno de los asistentes al evento inicial en el boliche y luego lo siguió con el grupo hasta la residencia.

La menor ha respaldado la versión de sus padres.

Pero nuevos datos ofrecidos por otro asistente a la fiesta ponen en entredicho las alegaciones de la familia.

El testigo, cuya identidad se mantiene protegida, habría indicado a las autoridades que el empresario no tuvo que derribar la puerta de la habitación para rescatar a su esposa, como ha sostenido. La persona, que citan medios locales e internacionales, asegura que la puerta no estaba con llave y lo que provocó la furia del hombre fue haber descubierto a su esposa con otro en la cama. “Estaba desorbitado, gritaba. En un momento reunió a todos los invitados para que nadie dijera que lo engañaba, sino que Daniel estaba tratando de violarla”.

El futbolista brasileño envió fotos a un amigo con la fémina en la cama por medio de WhatsApp. En las imágenes tomadas por el deportista que jugaba en calidad de cedido en el club Sao Paulo, se le ve acostado cerca de la mujer que se aprecia dormida. Correa Freitas hace muecas y parece burlarse.

Además en mensajes que envió a un amigo junto a las fotos indica: “Voy a comerme a la madre de la cumpleañera…”

El cuerpo de Correa Freitas fue hallado el sábado pasado en una zona boscosa. Se espera que pronto se presenten cargos de homicidio calificado y coacción de testigos contra los sospechosos.