Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana puedes disfrutar de obras de teatro y conciertos con Héctor Acosta 'El torito' y la cantautora Rosana. Celebra, además, los 25 años desde la publicación de la obra 'Cuando era puertorriqueña' de Esmeralda Santiago.

Jueves 8

Teatro: ‘Dancing in my cockroach’

Disfruta de la pieza teatral ‘Dancing in my cockroach’, del Teatro Pregones. La obra, que se presentará hasta el día 18 de este mes, celebra entre diálogos, música y elementos visuales, la trayectoria de iconos culturales puertorriqueños entre los que figuran Joe Cuba, Lolita Lebrón e Iris Chacón. El reparto está integrado por Álvaro Benavides, Christin Eve Cato, Caridad ‘La Bruja’ De La Luz, Gabe Hernández, Nicky Laboy, Jesús Martínez, Krystal Pou y Besanya Santiago. En el 304 de la calle 47, Manhattan.

________________________________________________________________________________________________

Viernes 9

Teatro: ‘Hecho en Puelto Rico’

Asiste a la función que presentara Hostos Center for the Arts and Culture de la pieza ‘Hecho en Puelto Rico’. El monólogo, escrito, dirigido y protagonizado por Ángel Vázquez estará en Repertory Theater y cuenta la aventura de un estudiante que se prepara paara graduarse y abandonar la isla debido a la crisis económica que la azota. A las 7:30 p.m. Entrada: $20. Información: http://www.hostos.cuny.edu

________________________________________________________________________________________________

Los 90 años de Mickey Mouse

Festeja el cumpleaños número 90 de Mickey Mouse en una gran fiesta de Disney On Ice. Mickey’s Search Party, como se titula el nuevo espectáculo que se presentará hasta el domingo 11 de este mes en el Barclays Center, incluye acrobacias, actos aéreos y la participación de personajes tan populares como Aladino, Moana, Frozen, La Bella y la Bestia, Toy Story, la Sirenita y, por primera vez, Coco. Información: http://www.disneyonice.com

________________________________________________________________________________________________

Sábado 10

Concierto: Rosana

Esta noche puedes ir a Sounds of Brazil (SOBS) a deleitarte con las canciones de la cantante y compositora española Rosana. Rosana Arbelo, su nombre completo, se dio a conocer en 1996 con su álbum ‘Lunas Rotas’ y sus éxitos incluyen canciones como ‘Si Tu no estás’ ‘A fuego lento’, ‘El talismán’, ‘Contigo’, ‘Aquel corazón’, “Llegaremos a tiempo’, ‘8 lunas’ y ‘En la memoria de la piel’. En el 204 de Varick, Manhattan. Información: http://www.sobs.com

________________________________________________________________________________________________

Concierto: Héctor Acosta

Acompaña al cantante Héctor Acosta ‘El Torito’, en un concierto en el que repasará sus más grandes éxitos. Acosta tiene un extenso y diverso repertorio que incluye merengue, boleros y bachatas. La función tendrá como escenario el nuevo local del restaurante La casa del mofongo, ubicado en el 546 W de la calle 207 en Manhattan.

________________________________________________________________________________________________

Festival de vinos

Saborea una extensa variedad de vinos y cidras en Brooklyn Crush: Wine and Artisanal Food Festival, en el que además podrás maridar diversos tipos de bebidas con quesos, entre otros productos, que servirán de aperitivos en este festín. Habrá dos sesiones disponibles para las degustaciones, a las 2 y a las 5 p.m. En el Industry City, bldg. 2 The Landing, 220 36th St, Brooklyn. Información: newyorkwineevents.com

________________________________________________________________________________________________

Ejercítate al aire libre

Quema calorías y despeja tu mente bailando al son de una selección de canciones clásicas y contemporáneas del cancionero latinoamericano. Este evento, que se repetirá cada sábado hasta el 29 de diciembre, te pondrá a bailar merengue, bachata y salsa. La clase es gratuita, va dirigida a adultos y se pueden integrar estudiantes principiantes y de nivel intermedio. En el Poe Park Visitor Center en el Poe Park, ubicado en 2640 Grand Concourse en El Bronx. Información: http://www.nycgovparks.org

________________________________________________________________________________________________

Domingo 11

‘Christmas Spectacular’ con las Rockettes

Desde ahora puedes dejarte envolver en el espíritu de la Navidad junto a toda la familia en una de las presentaciones de las icónicas Rockettes y su espectáculo Radio City Christmas Spectacular. Al margen del show, también es posible disfrutar de diversas experiencias junto a las Rockettes, entre ellas, tomar clases de baile y aprender su coreografía, firma de autógrafos, entre otros. En Radio City Music Hall. Información: http://www.rockettes.com

________________________________________________________________________________________________

Martes 13

‘Lion King’ cumple 21 años

Acompaña al elenco del musical ‘The Lion King’ a celebrar 21 años en Broadway. La galardonada pieza, que tiene además 9 producciones internacionales en todo el mundo, exhibe un repertorio creado por el cantante británico Elton John junto al compositor, Tim Rice. The Lion King está inspirado en la película que lleva el mismo título. Información: http://www.lionking.com

________________________________________________________________________________________________

Miércoles 14

Literatura: Esmeralda Santiago

Han pasado 25 años desde que la autora Esmeralda Santiago diera a conocer su celebrado libro ‘Cuando era puertorriqueña’. Para festejarlo, Hostos Center for the Arts and Culture ofrecerá un encuentro en honor a la escritora. El evento incluirá lecturas de su obra, danzas y dramatizaciones, entre otras actividades. La recepción se hará en el Longwood Art Gallery, a partir de las 6 p.m., y el tributo a las 7 p.m., en el Repertory Theater. Este evento es gratuito, para conseguir una entrada puedes llamar al (718) 518-4455.

________________________________________________________________________________________________

Festival de tango

Como parte de las actividades de la edición número 13 del Latin American Cultural Week, podrás bailar a ritmo de tango, el género musical más emblemático de Argentina. Shall we tango NYC es una tradicional fiesta que este año trae en su propuesta talleres y conciertos en diversos puntos de la ciudad. Información y entradas en: http://www.shallwetango.com