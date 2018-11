Identifican a joven autor suicida de balacera con 13 muertos en bar al norte de Los Ángeles

Algunos presentes habían sobrevivido al tiroteo en masa en un concierto en Las Vegas en 2017

Ian Long fue identificado por la policía como el autor suicida de la balacera que anoche dejó a al menos 13 personas muertas y 21 heridas durante un concierto con alta presencia universitaria en un bar en Thousand Oaks, al noroeste de Los Ángeles.

Long tenía 29 años, lanzó granadas y disparos, y se suicidó de un balazo luego de causar la masacre, según NBC News.

El tirador supuestamente llegó al bar en el vehículo de su madre. La policía detalló que el joven tenía el cuerpo “fuertemente tatuado” y cuando entró al local lanzó granadas de humo y abrió fuego.

Todavía no se conoce el motivo del ataque. Según The New York Times, algunas personas en el bar habían ya sobrevivido al tiroteo en masa en un concierto en Las Vegas el 1 de octubre de 2017, la balacera más fatal en la historia de EEUU, con 59 muertos y más de 500 lesionados.

Trece personas murieron anoche en el tiroteo en un bar de Thousand Oaks, California, incluido el sargento Ron Helus del condado Ventura, el primero que respondió ante la emergencia.

El mandatario Donald Trump comentó vía Twitter que había sido informado del “terrible tiroteo” y que el FBI estaba en la escena con las autoridades locales.