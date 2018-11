Conducir en punto muerto, ¿ahorra gasolina?

Su ahorro de combustible depende de la velocidad en la que esté avanzando

Entre los muchos mitos y creencias para ahorrar gasolina que la gente ha murmurado con el pasar de los años, están el de apagar tu motor durante el alto de un semáforo rojo o durante el tráfico, y el poner la marcha de tu vehículo en neutral al conducir en colina hacia abajo. ¿Cuál es verdad?, ¿cuál es mentira?

Previamente te habíamos revelado que sí se ahorra combustible al apagar el vehículo durante el alto de un semarofo semaforo o durante el tráfico, pero que esta práctica pudiera causar daños a tu motor. Por otra parte, el caso de manejar en punto muerto para ahorrar gasolina es más complejo, ya que su supuesto ahorro de combustible depende de la velocidad en la que el auto esté avanzando.

Cuando un motor no lleva un marcha engranada (que avanza por si sola), éste procede a inyectar gasolina para que no se apague. En otras palabras, si el auto no lleva una velocidad suficientemente fuerte para que las llantas impulsen los engranes que hacen mover al vehículo, el vehículo seguirá inyectando gasolina para avanzar, sin importar si está en neutral (punto puerto) o no.

En este video el narrador se indaga más profundo en la ciencia y ingeniería de avanzar en neutral.