Trump no aguanta más y prepara despido de directora de DHS

Se viene un despido más en el caótico gabinete de Donald Trump

Según se dio a conocer el presidente Donald Trump no aguanta más a la actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y planea su despido.

Cinco funcionarios actuales y anteriores de la Casa Blanca dijeron al Washington Post que Trump planea eliminar a Nielsen lo antes posible, tan pronto como esta misma semana.

Trump ha sido repetitivo en los llamados de atención a Nielsen en público y en privado desde que fue contratada. El primer mandatario no solo se ha burlado de Nielsen sino que también la ha fustigado agresivamente delante de todo su gabinete, explica el informe del diario capitalino.

No en vano Nielsen le dijo a sus confidentes cercanos que no está contenta con el cargo. Sus asistentes le dijeron al Post que Trump no parece entender los matices de la política de inmigración, creando una ruptura entre él y su secretario de Seguridad Nacional cuando Nielsen intenta explicar los desafíos planteados por algunas de sus propuestas.

El problema radica en que Trump no entiende las razones que Nielsen le da para no llevar a cabo todas sus propuestas migratorias en la frontera sur, las cuales no son factibles ante la ley.

La salida de Nielsen sería la última de una serie de salidas de la administración de Trump de alto perfil, incluido el Fiscal General Jeff Sessions.

Por su parte el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, está luchando para que el presidente no despida a Nielsen.

Kelly fue quien contrató a Nielsen como su jefe de personal cuando era secretario de Seguridad Nacional y quien la llevó al dirigir el DHS.

Nielsen fue objeto de un amplio escrutinio durante el verano cuando surgieron informes de que la llamada política de tolerancia cero de la administración había resultado en la separación de miles de niños migrantes de sus padres en la frontera sur.

Nielsen defendió vigorosamente la política en público, atrayendo la ira de activistas de inmigración y los principales legisladores demócratas. Algunos críticos pidieron su inmediata renuncia.

Trump más tarde firmó una orden ejecutiva que termina la práctica en medio de una fuerte presión bipartidista.