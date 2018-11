Concejo Municipal analiza impacto de “carga pública” en NYC

Alcaldía estima que al manos 475,000 personas se verían afectadas por la medida en en la Gran Manzana

Hace poco más de un mes, la Administración Trump presentó una notificación de propuesta de reglamentación relacionada con la causa pública de inadmisibilidad o regla de ‘Carga Pública‘, una propuesta que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), haría que los extranjeros no inmigrantes que sean o puedan convertirse en una gasto público, generalmente no sean elegibles para cambiar su estatus o extender su estadía en el país.

El anuncio ha causado tanta preocupación en la Gran Manzana, donde aproximadamente el 38% de la población es inmigrante, que este jueves, el concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, junto a sus colegas Stephen Levin, presidente del Comité de Asistencia Social y Mark Levine, presidente del Comité de Salud, realizaron una audiencia para analizar el impacto de esta propuesta.

“Esto es una propuesta, y no es final, no es final”, recalcó Menchaca, quien escuchó los testimonios de varios expertos en inmigración. Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina de la Alcaldía para Asuntos Migratorios (MOIA), advirtió que de ser aprobada, la propuesta aumentaría la lista de beneficios estudiados por oficiales al momento de iniciar un proceso de regularización migratorio.

“La propuesta consideraría el programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP o “Food Stamps”), Medicaid de no emergencia, subsidios de Medicare para preescripciones de drogas para personas de bajos recursos, vivienda pública, vouchers de sección 8 y ayuda para rentas”, dijo Mostofi. “Esto no es americano y es un ataque inmoral contra inmigrantes que trabajan fuerte en nuestra sociedad”.

Entre tanto, Raluca Oncioiu, directora de Servicios Legales y de la línea directa de Inmigración de Servicios Comunitarios de Caridades Católicas de Nueva York, quienes han realizado varios esfuerzos informativos, en conjunto con El Diario y Univision, para aclarar dudas y conectar a inmigrantes con servicios legales, dijo que las familias indocumentadas en proceso de ajuste migratorio serán las más afectadas.

“En octubre, la línea respondió 337 llamadas sobre ‘Carga Pública’, además de las 837 recibidas durante un banco de llamadas”, dijo Oncioiu, quien apuntó que aproximadamente el 17% de las personas que llamaron en este periodo son indocumentadas, algunos con casos de ‘Green Card’ pendientes.

Rechazo a la propuesta

Durante la audiencia, el Comité de Inmigración también escuchó sobre dos resoluciones introducidas por el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson.

Primero, a través de la Res. No. 608, Johnson estaría autorizado a presentar un comentario público en nombre del Concejo Municipal al Registro Federal, debido a que la propuesta se encuentra en un periodo de comentarios de 60 días que finaliza el próximo 10 de diciembre.

Segundo, por medio de la Res. No. 609, el Concejo estaría dando un paso aún mayor en la lucha contra las políticas de la Casa Blanca, autorizando la oposición oficial a la propuesta del reglamento de ‘carga pública’ e instando al Gobierno Federal a que no siga adelante con la implementación de la misma.

“Yo viví en viviendas públicas desde que tenía nueva años hasta que me gradué de la secundaria y hoy soy el presidente del Concejo Municipal. No estuviera aquí si no fuera por esa ayuda que recibimos mi familia y yo”, dijo Johnson en medio de la audiencia realizada en el City Hall.

“Cada oportunidad que tengamos de pelear contra los ataques racistas y xenófobos de la Casa Blanca, lo haremos porque cuando en el futuro se vea la historia, se verá también quienes se opusieron a estos ataques y estoy orgulloso de que este este Concejo lo esté haciendo”, concluyó el líder político.