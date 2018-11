“Sangrienta” decoración navideña de Melania en la Casa Blanca desata burlas

Melania vuelve a arrebatar a sus críticos más duros

Una vez más la decoración navideña de la primera dama, Melania Trump en la Casa Blanca fue el blanco de las críticas.

Al igual que el año pasado, la Navidad llegó temprano a la Casa Blanca y los usuarios de Twitter no pudieron evitar bromear sobre la decoración navideña elegida por Melania.

Enormes árboles color rojo hicieron a muchos internautas llamarla una decoración “sangrienta”, propia de una película de terror.

En total son 40 imponentes árboles en forma de topiario color rojo que bordean el pasillo del ala este de la Casa Blanca.

No sobre decir que los árboles rojos para Navidad no son infrecuentes durante las vacaciones, incluso si son una ruptura con el verde tradicional.

Según la primera dama los ornamentos rojos son simbólicos. El rojo representa las franjas encontradas en el sello presidencial que significa valor y valentía.

Algunas personas estaban menos interesadas en esa explicación, ya que la gente imaginaba lo que quería con las imágenes de las festividades.

So Melania decorated the White House for Christmas – with blood red trees right out of The Shining: Holiday Version. #ThisIsReal pic.twitter.com/DNAuTZxTFM — Stephen A. Rhodes (@StephenARhodes) November 26, 2018

So it looks like @FLOTUS has chosen “dystopian nightmare” as her Xmas theme for the 2nd year in a row #MerryChristmas 2018 & 2017 pictured pic.twitter.com/4uRKZik8o7 — Mary-Catherine (@MaryCat1719) November 26, 2018

Oh sure, the “Hell on Earth Christmas Trees” aren’t very subtle Melania pic.twitter.com/E4b2GQtVJZ — Ugh ObWi (@UghObWi) November 26, 2018

A pesar que los árboles navideños rojos se llevaron toda la atención de la decoración navideña en la Casa Blanca, el árbol de navidad oficial de la morada presidencial se ciñó a la tradición con un verde tradicional, el cual se encuentra en la Sala Azul cubierta con más de 500 pies de cinta de terciopelo azul bordada en oro.

Este lunes la primera dama presentó a los medios la decoración oficial de la Casa Blanca para este 2018.