¿Cómo promocionar un producto en redes sociales?

Las diferentes plataformas ofrecen un sinfín de herramientas para dar a conocer tus nuevos productos

Las redes sociales se han convertido, poco a poco, en un escaparate mundial de productos de distintas marcas.

Lo mejor de esto es que podemos ver lo que opina la gente sobre dichos productos en la caja de comentarios o medirlo por la cantidad de likes que generó el post.

Puede que tu empresa ya tenga varios productos posicionados en el mercado, y que han tenido éxito, pero ¿cómo promocionar, correctamente, un nuevo producto a través de estas plataformas sociales?

En primer lugar, es una sabia decisión promocionar productos por estos canales, pues las audiencias de las mismas crecen cada día más, y no hay signos de que este hecho vaya a cambiar pronto.

Por esta razón, es bastante posible que tus buyer personas se encuentren en las redes sociales, y para ganar ventaja competitiva, lo mejor es que generes posts que resulten de su interés en torno a este nuevo producto.

Por lo tanto, queremos contarte sobre algunas estrategias para que la promoción de tu producto en redes sociales reciba más likes de los que esperabas, y más ventas de las imaginadas.

Postea fotos y videos de tu producto

La mayoría de las redes sociales son muy visuales, así que lo mejor es valerte de herramientas para publicar las mejores y de mayor calidad fotografías de tu nuevo producto.

Cabe recalcar que los videos han tenido una buena recepción en las redes sociales, así que haz unas buenas tomas de este nuevo producto de tu marca y publícalo, acompañado de un caption que contenga un CTA atractivo con el link de tu tienda virtual para adquirir el producto.

También funciona colocar una foto del producto y plantear preguntas a tus seguidores. Así si, por ejemplo, tu marca es de maquillaje y quiere promocionar un nuevo labial, coloca dos fotos en una misma imagen con dos modelos con dos estilos de maquillaje usando este labial y pregunta cuál queda mejor.

Provocar más comentarios te dará más visibilidad.

Usa todos los elementos

Si tu marca tiene Fan Page, interésate en las medidas de portada de Facebook y coloca una imagen de tu nuevo producto. Si tienes alguna oferta especial con este producto, no dudes en colocarlo en el copy de la imagen de portada.

Lo mismo puedes hacer si tu marca tiene Twitter.

Haz un concurso

No hay mejor manera de ganar el corazón de los seguidores en redes sociales que realizar sorteos.

Es cierto, perderás una venta de este nuevo productos que intentas promocionar, pero ganarás visibilidad y muchas más posibilidades de venta.

Coloca una imagen de este nuevo producto acompañado de las instrucciones para ganar el concurso.

Pídele a tus usuarios que compartan la imagen o que mencionen a tres o más de sus amigos, además de darle like a la imagen y seguir a la marca en todas las redes sociales.

Si tu producto es lo suficientemente atractivo, además de ganar seguidores podrás generar más ventas.

Usa los stories

Redes sociales como Facebook e Instagram tienen los famosos stories, de los que puedes sacar provecho para promocionar tu producto.

Los stories tienen una duración de 24 horas, por lo que es importante que tu promoción sea lo más dinámica posible.

Haz preguntas, publica un behind the scenes de cómo se elaboró tu nuevo producto, formas de usarlo, etc.

Crea un anuncio

Aunque con esta alternativa tengas que pagar, no deja de ser una buena opción para promocionar un producto con el sello de tu marca en redes sociales.

Por ejemplo, Facebook te ofrece muchas opciones de segmentación, por lo que tendrás seguridad de que este anuncio llegará a las personas adecuadas y a clientes potenciales.

Elige hashtags relevantes

En el caso de Twitter e Instagram, es importante que uses hashtags con buenos alcances y que tengan que ver con el producto que estés lanzando en redes sociales.

En el caso de hacer un concurso, te recomendamos perdirles a tus usuarios que usen un hashtag particular que lleve el nombre de tu nuevo producto, con lo que podrás medir mejor cuántas personas lo usaron y hasta te funciona para ganar nuevos seguidores y posibles ventas.

Utiliza el live

Tanto Facebook como Instagram te permiten transmitir en vivo, así que si hay un evento en torno al nuevo producto, ¡muéstrale a tus usuarios!

De esta manera, verás qué piensan a través de sus comentarios y se sentirán incluidos en la comunidad interactiva.

En todo caso, si además tienes un perfil en WhatsApp for Business o te manejas por esta app, usa un generador de link de WhatsApp para que de esta manera puedas promocionar tu nuevo producto también por este medio.

¡Éxito en tus ventas!

Lucas Emma